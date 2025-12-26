不是一般感冒！ 醫點名「RSV」風險升高 當心嬰幼兒重症

專家提醒，嬰幼兒一旦感染RSV，重症風險遠高於一般感冒，家長切勿掉以輕心。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕年末節慶接連登場，從耶誕城、跨年晚會到農曆春節團圓，家長紛紛規劃帶著孩子出遊感受佳節氣氛，不過隨著人潮聚集、互動頻繁，隱形的健康威脅「呼吸道融合病毒（RSV）」也悄悄逼近，專家提醒，嬰幼兒一旦感染RSV，重症風險遠高於一般感冒，家長切勿掉以輕心。

台灣兒童胸腔暨重症醫學會理事長、新光醫院小兒科主任穆淑琪表示，RSV的傳染力約為流感的2倍以上，在群聚環境中，1名感染者可能傳染給5人以上，托嬰中心、家庭聚會都是高風險場域，加上嬰幼兒氣管細小，一旦感染，極易因痰液阻塞而快速惡化。

請繼續往下閱讀...

她分享臨床案例，一對30週出生的早產雙胞胎，曾接受過短效型單株抗體保護，但在10個月大時保護力消退，正逢病毒流行期而接連感染住院，其中1名寶寶因喘鳴與痰液阻塞，需使用高流量氧氣治療，這類情況在臨床並不少見，也讓家長承受極大身心壓力。

RSV的威脅不僅止於急性期，穆淑琪指出，RSV感染後產生的痰液相當黏稠，容易卡在尚未發育成熟的支氣管內，導致缺氧、呼吸暫停，嚴重者甚至需進入加護病房，更值得注意的是，曾感染RSV的嬰幼兒，未來出現氣喘或反覆性喘鳴的風險，約為未感染者的3倍。

李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會也提到，臨床上仍有不少家長誤以為「多接觸外在環境可以訓練免疫力」，但對免疫系統尚未成熟的嬰幼兒來說，RSV帶來的健康威脅遠超過多數人的想像。

穆淑琪強調，RSV並不會產生終身免疫，約1/3兒童在3歲前會再次感染，以「自然感染」來換取抗體，不僅需承擔住院與重症風險，也無法確保長期安全。另有家長認為寶寶「白白胖胖」代表抵抗力好，但體重不等於氣管大小，RSV甚至可能引發低血鈉症，導致嗜睡、反應遲鈍，合併呼吸道阻塞恐危及性命。

基金會提醒，冬季為呼吸道病毒好發期，加上節慶與假期人潮聚集，家長應落實手部清潔、避免帶嬰幼兒進出高風險群聚場所，並可與醫師討論合適的防護方式，例如疫苗接種等措施，以降低感染與重症風險，避免讓原本歡樂的節慶假期，變成全家奔波病房的煎熬時刻。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法