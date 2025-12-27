健康網》調味品保存有撇步 鎖住風味與安全 專家這樣做

輔仁大學食品科學系教授蔡宗佑指出，無論是乾燥、液體調味品或油類調味品，密封保存都是最重要步驟，確保食安與風味品質，才能為飲食把關；示意圖。（圖取自Freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕日常烹飪中，各式各樣的調味品是不可或缺的好幫手，無論是鹽、糖、醬油，還是辣椒醬、香油，都能讓菜餚風味大幅提升。然而，若保存方式不當，調味品容易出現變質、風味降低，甚至招引蟲害。食品藥物管理署（下稱食藥署）邀請輔仁大學食品科學系教授蔡宗佑，帶你了解調味品保存的重要觀念與實用技巧。

掌握保存技巧，吃得安心又衛生

蔡宗佑表示，調味品保存品質的關鍵，主要在於儲存環境的溫度、濕度與開封後的使用方式。許多粉狀調味品如糖、鹽、辣椒粉、香料粉等，含有糖分、油脂或天然發酵成分，若長時間暴露在潮濕、高溫的空氣中，容易吸濕結塊、產生異味，進而增加微生物孳生或品質劣變的風險。此外，若調味品在使用過程中不慎接觸水分或食材殘渣，可能會改變保存條件，進一步影響產品的品質穩定性與食用安全。

請繼續往下閱讀...

●乾燥類調味品：應存放於陰涼、乾燥處，並選擇密封性佳的玻璃瓶或保鮮罐。若原廠包裝為紙盒或塑膠袋，建議轉換為密封容器使用，提升保存效果。使用時建議以乾淨、無油的湯匙取用，避免水氣進入，減少結塊或變色的可能。

●醬類調味品：如醬油、味噌、辣椒醬等，因含水量與發酵成分較高，開封後建議冷藏保存，保持新鮮風味。即使標示可常溫保存，也應留意瓶口清潔與密封，避免醬料殘留影響整體品質。

●油類調味品：如香油、橄欖油與沙拉油等，則因油脂容易受熱氧化，應避免放置於爐火旁或陽光直射處，建議存放在陰涼處，並儘量於開封後3-6個月內使用完畢，以確保產品品質與食用安全。

妥善保存與辨識品質，安心使用每一味

他並說，無論是乾燥、液體調味品或油類調味品，「密封保存」都是最重要的步驟。可視需求分裝成小瓶使用，減少每次開封與空氣接觸的時間，使用後也應立即旋緊瓶蓋，維持良好的保存條件。乾燥類產品可搭配乾燥劑使用，以吸收濕氣、延長保存期限。但須注意乾燥劑不可食用，應妥善放置，避免誤食造成危險。

蔡宗佑提醒，民眾如要判斷調味品是否仍適合使用，可從氣味與外觀來觀察。若原本香氣濃郁的調味品產生刺鼻氣味，或粉類出現變色、結塊、斑點，液體醬料表面產生異常顏色、流動性改變，油品出現油耗味、苦味等情況，就可能不再適合料理使用。定期檢查調味品狀態，有助於避免使用變質產品，確保食材安全與風味品質，為家人飲食安全把關。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1058期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法