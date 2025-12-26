自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

半百翁解鎖新體位 「啪」一聲出事了！GG「紫茄子」緊急手術

2025/12/26 10:57

男子因嘗試女上男下體位，結果發現私密處嚴重血腫有如「茄子」一般緊急就醫。（示意圖，亞大醫院提供）

男子因嘗試女上男下體位，結果發現私密處嚴重血腫有如「茄子」一般緊急就醫。（示意圖，亞大醫院提供）

〔記者許國楨／台中報導〕台中58歲廖姓男子想在耶誕夜增添情趣，在酒精助興下與女友嘗試「女上男下」體位，過程中卻突然聽見私密處傳來一聲清脆異響，下一秒狀態瞬間「熄火」，由於疼痛感不明顯，他誤以為只是短暫拉傷草草作罷，未料隔天清晨起床低頭一看情況急轉直下，不僅明顯腫脹顏色也逐漸轉深，外觀如茄子一般，這才嚇到趕緊前往亞洲大學附屬醫院檢查，經診斷確認為俗稱「陰莖骨折」陰莖白膜破裂，趕緊安排修補手術。

該院男性功能中心主任邱鴻傑表示，陰莖本身並沒有骨頭，所謂「骨折」，其實是包覆在陰莖海綿體外層、負責維持勃起硬度的白膜，在強烈外力下產生撕裂，原因是陰莖勃起時，海綿體內壓力會大幅上升，白膜被撐得極薄，此時一旦突然彎折、撞擊或角度偏移，就可能發生破裂。

這類情況多發生在動作過快或姿勢不穩性行為，尤其以扭動角度變化最大的女上男下體位最常發生，常伴隨突如其來的聲響、立即軟掉、快速腫脹與瘀血明顯徵象，部分患者會因初期疼痛不明顯而選擇觀察，反而延誤黃金治療時機，「恐造成永久性勃起功能障礙」。

所幸廖男及時接受修補手術，醫療團隊完整縫合破裂白膜並止血，術後恢復狀況良好，邱鴻傑也提醒，中高齡男性因結締組織彈性下降，承受外力能力較弱，親密行為應以安全與舒適為原則，避免突然改變角度或過度用力，期間感覺姿勢不自然或出現疼痛，應立即停止，若出現腫脹瘀青、變色或突然軟掉，更應儘速就醫檢查，別錯過黃金治療期。

醫師邱鴻傑提醒若未能及時處理陰莖白膜破裂問題，最嚴重可能造成永久性勃起功能障礙。（亞大醫院提供）

醫師邱鴻傑提醒若未能及時處理陰莖白膜破裂問題，最嚴重可能造成永久性勃起功能障礙。（亞大醫院提供）

