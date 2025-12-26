64歲男流感重症險奪命 用葉克膜緊急搶救助脫離險境

大千醫院心臟外科醫師陳嘉葦指出，葉克膜可暫時取代心肺功能，為病人爭取時間進行搶救治療。（大千醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕64歲劉姓男子本身無慢性病史，起初只是咳嗽症狀持續6天，原以為是一般感冒，沒想到病情急轉直下，開始出現呼吸喘、嚴重缺氧等危急症狀。緊急到苗栗市大千醫院急診就醫，經X光與電腦斷層檢查發現，他的雙側肺部嚴重浸潤發炎，兩側肺部呈現發白狀態，已無法進行正常的氣體交換。快篩確診為A型流感，且併發嚴重成人呼吸窘迫症候群（ARDS），無法以一般藥物治療及呼吸器支持。醫療團隊緊急啟動葉克膜治療，經15天的搶救與照護，成功讓劉男脫離險境、順利康復。

大千醫院心臟外科醫師陳嘉葦表示，許多民眾誤以為流感只是「比較嚴重的感冒」，但事實上流感病毒的威力遠超過一般感冒。流感重症的典型症狀包括高燒、嚴重咳嗽、呼吸困難、胸痛、意識改變等，一旦出現呼吸急促、呼吸困難、血氧下降、持續胸痛、意識不清等危險徵兆，必須立即就醫。

流感可能引發的嚴重併發症包含肺炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎等，其中肺炎是最常見的併發，也是導致流感病人死亡的主要原因之一。成人呼吸窘迫症候群正是流感重症最嚴重的表現形式，死亡率極高，必須仰賴葉克膜等高階生命支持系統才有機會挽救生命。

陳嘉葦指出，葉克膜是一種暫時取代心肺功能的維生設備，就像體外的人工心臟及肺臟，當病人的心臟或肺臟功能嚴重衰竭，無法維持身體基本需求時，由幫浦取代心臟收縮功能、氧合器取代肺臟呼吸功能，將血液引流至體外，經過人工膜肺進行氧合作用，再將充氧後的血液送回體內，讓受損的肺部獲得休息與修復的機會，並爭取時間進行搶救治療。

劉男使用葉克膜長達15天，期間在心臟外科團隊及加護病房團隊的專業照護下，密切監測各項生理指標、調整治療策略、給予抗病毒藥物及支持性療法。病人的肺部功能逐漸改善，最終成功脫離葉克膜、順利恢復。

陳嘉葦提醒，預防流感重症最有效的方法就是接種流感疫苗。流感疫苗雖然無法百分之百預防感染，但能有效降低重症、住院及死亡的風險。即使不幸感染流感，有接種疫苗者的症狀通常較輕微，恢復也較快速。除此之外，民眾也應養成勤洗手、戴口罩、保持社交距離等良好衛生習慣，才能降低感染風險。

病人到院時兩側肺部呈現發白狀態（左圖），經團隊治療後順利改善（右圖）。（大千醫院提供）

