竹榮升級感控措施 導入拋棄式氣管鏡降低交叉感染風險

北榮新竹分院導入拋棄式內視鏡系列產品，加強感控措施，降低交叉感染風險。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台北榮總新竹分院醫療團隊長年守護竹東次醫療區9大鄉鎮的急重症病人；其中，尖石鄉為全台結核病盛行率第二高區域，近年又歷經COVID-19疫情衝擊，呼吸道感染防護成為重要課題。竹榮導入拋棄式氣管鏡，有效降低交叉感染風險，在近期流感、新冠與其他呼吸道感染病例攀升下，感控措施升級勢在必行！

胸腔內科主任邱華彥指出，與傳統氣管鏡需反覆使用、清洗與高溫消毒不同，拋棄式氣管鏡每次使用皆為全新開封，避免因長期使用產生刮痕、微損而導致潛在污染疑慮，為感染控制提供更高層級保障。此外，拋棄式氣管鏡輕巧易攜，操作簡便，無須大型檢查塔，即可靈活應用於加護病房、手術室及急重症現場，顯著提升臨床應變與安全性。

內科部主任洪振瀛表示，近期流感、新冠與其他呼吸道感染病例攀升，升級感控措施勢在必行，拋棄式設備是很好的解方。邱華彥也指出，使用拋棄式氣管鏡不僅簡化流程，也減少設備在不同病房間移動造成的感染風險，對病人與醫療人員都是雙重保障。

北榮新竹分院表示，坐落於新竹科學園區的晉弘科技，致力於醫療科技研發。其最新研發的拋棄式內視鏡系列產品，已於榮總體系正式啟用，應用於臨床氣管鏡檢查，提升醫療安全與感染控制效能。董事長鄭竹明近日更率領團隊參訪該院，由院長陳曾基導覽院內智慧醫療與感染防護設備。

陳曾基表示，將持續推動智慧醫療與安全診療環境，並與在地產業攜手合作，實踐「醫療在地化、創新國際化」的理念，守護偏鄉居民的健康，健保打底，自費加值，讓醫療更安全、更有溫度。

晉弘科技董事長鄭竹明近日更率領團隊參訪該院，由院長陳曾基導覽院內智慧醫療與感染防護設備。（北榮新竹分院提供）

