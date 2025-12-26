氣溫驟降 心血管、呼吸道疾病高峰！桃療「冬日暖心防護」3提醒

桃園療養院護理師於門診、病房加強衛教「冬日暖心防護」。（桃療提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕入冬冷氣團一波波報到，衛生福利部桃園療養院表示，氣溫驟降時會影響民眾日常生活，更是心血管疾病與呼吸道傳染病的高風險期。衛生福利部桃園療養院提醒民眾做好冬日暖心防護，桃療護理師也於門診、病房加強衛教「冬日暖心防護」，提醒民眾從穿著、飲食及環境3大面向做好防寒準備。

桃療護理科表示，氣溫不穩定時，可採洋蔥式穿法並注意末梢保暖，外層防風防水、中層保暖、內層透氣，讓人體熱氣容易從頭部及四肢散失，外出時可以攜帶帽子、圍巾手套與厚襪等加強保暖，針對高齡與慢性病者，建議起床時先在被窩裡活動關節，待身體暖和後再下床。

此外，務必留意居家環境維持通風與用電安全，尤其是使用瓦斯熱水器時，以預防一氧化碳中毒，使用電暖器、電熱毯屬高功率電器，則要避免使用延長線，並與易燃物保持1公尺以上安全距離，民眾也需要注意飲食與健康，建議多喝水並以溫熱食物為主，降低血液黏稠度，預防心肌梗塞或中風風險。

桃療護理科主任邱金快表示，冷氣團期間除了自身保暖，需要多關懷家中長輩，若發現有家人出現身體不適、胸悶、臉部歪斜或手腳無力等徵兆，應立即尋求醫療協助。

