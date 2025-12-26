健康網》左右分不清別輕忽 醫示警：恐是5種腦疾病警訊

左右不分、方向感變差且合併其他神經症狀，恐怕是腦部病變，勿輕忽；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕左右不分、方向感變差，很多人第一時間會以為只是粗心或疲勞所致，但醫師提醒，若這種情況突然出現，或合併其他神經症狀，恐怕不是小問題，而是大腦正在發出警訊，包括中風、阿茲海默症、腦瘤、發展性協調障礙，或是癲癇等5種疾病，都會影響方向感。

基隆長庚醫院外科部主任，也是神經外科主治醫師陳品元在臉書「神經外科腦瘤權威 陳品元教授 基隆長庚外科部主任」指出，正常情況下，大腦能迅速判斷方向、辨別左右手，但當某些腦部區域受損或功能異常時，空間辨識系統就可能出錯，導致左右混淆、方向感失靈，嚴重時甚至影響日常生活。若本人或家人出現左右分不清的情況，特別是近期突然發生，更應提高警覺，及早就醫檢查。

中風或腦血管疾病最常見

中風是導致左右辨識障礙最常見的原因。當腦部血管阻塞或破裂，導致某個區域缺血壞死，就可能影響空間認知功能。特別是右側大腦頂葉受損時，容易出現「左側忽略症」，病人會忽略左邊的人事物，甚至不承認左手是自己的。

中風病人可能突然分不清左右、找不到回家的路、穿衣服時搞不清楚袖子方向。如果同時出現單側肢體無力、口齒不清、視力模糊，要立即撥打119送醫，因為中風治療有黃金3小時，越早處理預後越好。

阿茲海默症或失智症 早期常見方向感退化

失智症會逐漸破壞大腦的認知功能，左右辨識能力也會受影響。

早期失智症患者可能開始出現方向感變差、容易迷路，即使在熟悉的環境也會走錯方向。隨著病程進展，病人可能完全分不清左右手、穿鞋子左右顛倒、無法按照指令做出正確的左右動作。

腦瘤壓迫特定區域

腦瘤生長在特定位置時，會壓迫負責空間認知的腦區。特別是頂葉、顳葉或胼胝體的腫瘤，最容易影響左右辨識能力。病人可能出現逐漸加重的方向混亂，例如開車時搞不清楚該左轉還是右轉、寫字時左右顛倒、無法正確指出身體的左右部位。

發展性協調障礙或學習障礙

有些人從小就特別容易搞混左右，這可能是發展性協調障礙。這類病人的大腦在處理空間訊息時比較困難，常常分不清左右鞋、寫字或數字會鏡像顛倒、學習綁鞋帶特別慢。雖然智力正常，但在需要左右辨識的任務上會遇到困難，例如學開車、跳舞、運動時容易出錯。

透過職能治療、反覆練習和視覺提示（例如在左手戴手環），可以幫助改善這個問題，建議及早評估介入。

癲癇發作後或顳葉損傷

癲癇發作後，大腦可能出現暫時性或持久性的認知障礙。特別是顳葉癲癇，因為顳葉與空間記憶和方向感有關，發作後病人可能出現迷失方向、左右混淆的情況 。

