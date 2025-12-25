「笑出健康」美醫學教授：每週大笑5次有助調節血壓

美國賓州大學醫學院專家近日指出，運動固然重要，但有意識地養成大笑習慣，對心血管與大腦健康有著意想不到的助益。（路透社）

〔即時新聞／綜合報導〕要守護健康，除了規律運動，或許你還需要多一點「笑聲」。美國賓州大學醫學院專家近日指出，運動固然重要，但有意識地養成大笑習慣，對心血管與大腦健康有著意想不到的助益。專家建議，民眾除了每週進行三至五天的規律運動，還應安排至少二至五天的「捧腹大笑」時間。

韓國《朝鮮日報》引述美國健康醫學媒體《Medical Express》報導，賓州大學醫學院心臟科專家米勒（Michael Miller）教授自1990年代起便投入笑聲對人體影響的研究。其實驗分析顯示，當受試者觀看喜劇電影開懷大笑時，大腦會分泌具有天然止痛效果的「腦內啡」，同時幫助血管壁產生一氧化氮。

米勒指出，一氧化氮具有擴張血管的功能，能有效降低血壓、減緩體內發炎反應並平衡膽固醇數值。他形容，大笑過後的身體放鬆感與輕盈感，與注射止痛藥的效果極為相似。目前，米勒教授正計畫將這套「笑聲治療程序」引進費城退伍軍人醫院，協助病患改善身心狀態。

研究也發現，即使是刻意為之的「假笑」也同樣具備健康價值。德國耶拿大學（University of Jena）醫學心理系研究員羅森塔爾（Jenny Rosendahl）針對45篇相關研究進行統合分析，證實大笑治療能有效降低血糖水平與壓力荷爾蒙「皮質醇」，並緩解長期困擾現代人的慢性疼痛。

研究數據特別強調，笑聲治療對高齡族群的正面影響尤為顯著，不僅能改善心境，還能提升身體的活動韌性。專家表示，透過有意識地牽動笑肌，大腦同樣會接收到放鬆信號，達成與自然大笑相近的生理反饋。

