健康網》別等長牙才刷 專家揭幼兒防蛀關鍵

只要掌握正確潔牙時機與方法，就能降低孩子蛀牙風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少家長以為孩子長牙後才需要刷牙，其實從出生開始，口腔清潔就已經是預防蛀牙的關鍵。根據國健署孕產兒關懷網站衛教資料指出，在寶寶0-6個月大未長牙前，進食後應該用紗布擦拭口腔；6個月到1歲左右乳門齒長出後，可開始用含氟濃度1,000ppm以上牙膏清潔牙齒，將可降低幼兒蛀牙風險。

國健署孕產兒關懷網站衛教資料表示，只要掌握正確潔牙時機與方法，就能降低幼兒蛀牙風險，以下是兒童口腔衛生清潔的做法建議：

●在寶寶0到6個月大未長牙前，進食後應該用紗布擦拭口腔（包括牙床、黏膜及舌頭）；6個月到1歲左右乳門齒長出後，可開始用含氟濃度1,000ppm以上牙膏清潔牙齒。

根據國際指引，刷完含氟濃度1,000ppm以上牙膏後，其實要減量漱口，防齲（蛀）效果會更好，所以即使不會漱口的或1歲以下的小朋友，只要控制牙膏量就好。3歲以前米粒大小的量，3歲以上豌豆大小的量。

●兒童在起床後、三餐飯後或吃完東西後（如：喝完母乳或牛奶、飲料及果汁、麥片及果泥、其他副食品等），以及晚上睡覺前都應該要用含氟濃度1,000ppm以上牙膏清潔牙齒。或至少1天刷2次含氟濃度1,000ppm以上的牙膏。

牙刷的使用方法

孕產兒關懷網站表示，牙刷應選擇軟毛小頭的牙刷，且每3個月至半年更換1次，牙刷及牙膏不可與他人共用，避免交叉感染。刷牙時，牙刷刷毛朝向牙齦約45度，且要同時涵蓋牙齒與一些牙齦，刷上排牙齒時刷毛朝上，刷下排牙齒時刷毛朝下。每次以2顆牙齒為單位來回輕刷至少10次，並清潔到牙齒的每一面。

當發現乳牙相鄰緊密時，就可以開始使用牙線（棒）清潔。牙線（棒）主要是輔助牙刷的功能，可以去除牙縫中的食物殘渣與牙菌斑，最好能夠每天使用，至少睡前使用1次牙線（棒）清潔齒列。

國健署孕產兒關懷網站還提醒，幼兒含著奶瓶（母乳）入睡、經常吃含糖飲料或食物、或不良飲食習慣，都會提高早發性幼兒齲齒的風險，建議幼童減少攝取含有添加糖類的飲料及食物。

