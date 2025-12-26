自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》別等長牙才刷 專家揭幼兒防蛀關鍵

2025/12/26 12:38

只要掌握正確潔牙時機與方法，就能降低孩子蛀牙風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

只要掌握正確潔牙時機與方法，就能降低孩子蛀牙風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少家長以為孩子長牙後才需要刷牙，其實從出生開始，口腔清潔就已經是預防蛀牙的關鍵。根據國健署孕產兒關懷網站衛教資料指出，在寶寶0-6個月大未長牙前，進食後應該用紗布擦拭口腔；6個月到1歲左右乳門齒長出後，可開始用含氟濃度1,000ppm以上牙膏清潔牙齒，將可降低幼兒蛀牙風險。

國健署孕產兒關懷網站衛教資料表示，只要掌握正確潔牙時機與方法，就能降低幼兒蛀牙風險，以下是兒童口腔衛生清潔的做法建議：

●在寶寶0到6個月大未長牙前，進食後應該用紗布擦拭口腔（包括牙床、黏膜及舌頭）；6個月到1歲左右乳門齒長出後，可開始用含氟濃度1,000ppm以上牙膏清潔牙齒。

根據國際指引，刷完含氟濃度1,000ppm以上牙膏後，其實要減量漱口，防齲（蛀）效果會更好，所以即使不會漱口的或1歲以下的小朋友，只要控制牙膏量就好。3歲以前米粒大小的量，3歲以上豌豆大小的量。

●兒童在起床後、三餐飯後或吃完東西後（如：喝完母乳或牛奶、飲料及果汁、麥片及果泥、其他副食品等），以及晚上睡覺前都應該要用含氟濃度1,000ppm以上牙膏清潔牙齒。或至少1天刷2次含氟濃度1,000ppm以上的牙膏。

牙刷的使用方法

孕產兒關懷網站表示，牙刷應選擇軟毛小頭的牙刷，且每3個月至半年更換1次，牙刷及牙膏不可與他人共用，避免交叉感染。刷牙時，牙刷刷毛朝向牙齦約45度，且要同時涵蓋牙齒與一些牙齦，刷上排牙齒時刷毛朝上，刷下排牙齒時刷毛朝下。每次以2顆牙齒為單位來回輕刷至少10次，並清潔到牙齒的每一面。

當發現乳牙相鄰緊密時，就可以開始使用牙線（棒）清潔。牙線（棒）主要是輔助牙刷的功能，可以去除牙縫中的食物殘渣與牙菌斑，最好能夠每天使用，至少睡前使用1次牙線（棒）清潔齒列。

國健署孕產兒關懷網站還提醒，幼兒含著奶瓶（母乳）入睡、經常吃含糖飲料或食物、或不良飲食習慣，都會提高早發性幼兒齲齒的風險，建議幼童減少攝取含有添加糖類的飲料及食物。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中