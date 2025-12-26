自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

長照3.0》10年後需照護老人料破百萬 長照3.0元旦上路

2025/12/26 14:37

2026年元旦，長照3.0將上路，給予家庭照顧者與長照機構更多的支持。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣即將進入超高齡社會，國發會發表中華民國人口推估，預測在2026年，最多將有92.3萬名老人；到2035年將可能到達129.59萬人。明（2026）年元旦，長照3.0將上路。預計增加服務據點，給予家庭照顧者與長照機構更多的支持。

行政院推估，幼年及青壯年人口將持續下降，老年人口則持續上升，2070年與青壯年人口相當，0-14歲人口減少62.6%（171萬人），15-64歲青壯年人口減少56.9%（920萬人），65歲以上老年人口增加55.2%（248萬人）

國發會表示，115年至124年失能人數，最多可能增加約37萬人，以平均每年失能人數約4.1萬人增加。即使是較為保守的「低推估」，115年至124年失能人數增加約23萬人，以平均每年失能人數約2.6萬人增加。

國發會表示，長照失能者需求人數包含65歲以上失能老人、55-64歲原住民失能人數、64歲以下且符合以下條件之一者：失能身心障礙者、失智且失能者及急性後期整合照護計畫（PAC計畫）失能病人。

同時長照基金的支出也持續增加，2026年預估將需要支出1114.68億元；預估到2035年將達到1709.33億元。

衛福部表示，台灣將進入超高齡社會，衛生福利部將結合社會各界力量推動長照3.0，達成賴總統「國家希望工程」擴大社會投資、減輕家庭負擔及強化醫療照顧銜接、打造健康臺灣的施政目標。長照3.0計畫將持續增加服務據點和內容，給予家庭照顧者和長照機構更多支持，並結合醫療和社會福利，提升對失能者的照顧，達成長照3.0健康老化、在地安老、安寧善終的願景。

