兩性生殖

健康網》醫：攝護腺手術後 1個月禁止激烈運動！

2025/12/26 20:32

林口長庚醫院泌尿科醫師侯鎮邦提醒，攝護腺手術後約1到3個月，禁止跑步等激烈運動。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

林口長庚醫院泌尿科醫師侯鎮邦提醒，攝護腺手術後約1到3個月，禁止跑步等激烈運動。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕若有進行攝護腺雷射手術的男性，醫師通常會提醒，術後1個月避免激烈運動。林口長庚醫院泌尿科醫師侯鎮邦談到一名個案在手術後騎單車，卻發生嚴重血尿。

林口長庚醫院泌尿科醫師侯鎮邦在臉書粉專「健康科技最前線 泌尿外科侯鎮邦醫師」引用一名個案指出，王先生曾做了攝護腺雷射手術，排尿非常順暢，宛如新生。 他平常喜歡運動，一開心，忘了我的忠告，忍不住跟愛妻去騎了腳踏車，騎不到半個小時，整個嚴重血尿塞住，急送急診。

「雷射手術很成功啊！ 血尿三四天就停了，為什麼我一起腳踏車， 小便就出血？」他問。侯鎮邦解答，攝護腺是一個非常容易出血的器官，尤其是攝護腺肥大，上面佈滿了的大大小小密密麻麻的血管。雷射手術完很快血尿停止，但表皮傷口至少要一個月才會好。 這個時候騎腳踏車，直接壓迫會陰部攝護腺的位置， 當然很容易出血！

侯鎮邦表示，其實不只騎腳踏車，騎機車、搬重物（大於15公斤）、跑步、瑜珈、重訓，乃至於性愛，這些運動在手術完「一個月」內，都應該禁止的；有的醫師可能會要求三個月。由於相關案例每2到3個月都會發生，侯鎮邦強調，「避免這些危險動作只有短短的一個月，拜託大家一定要忍耐。忍一個月就過了！」

