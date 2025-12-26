健康網》瘦瘦針停打更易胖？ 專家揭4關鍵增肌防反彈

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼表示，據專家指出，單靠藥物減重，約有1/4的重量流失來自肌肉，建議配合運動才能達到增肌減脂；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近來盛行使用的減重藥物瘦瘦針不僅成為熱門話題，也改變了減重規則。對此，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，如果只靠打針減重，卻不調整生活習慣，不僅效果可能打折，還容易遇到不舒服的副作用。國際專家也表示，使用瘦瘦針必須吃對營養、做足運動、掌握應對副作用秘訣、調藥後維持行為治療與飲食習慣，才能讓肌肉不流失，減脂不反彈。

蔡明劼於臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文指出，根據最新國際專家共識，整理出瘦瘦針4大成功關鍵，掌握以下要點，就能讓你減得健康不復胖：

營養要足夠

減重不代表「不吃」，而是要「吃對」，除蛋白質與纖維是核心，並建議飲食須注意以下4重點：

●蛋白質要足夠：這是為了避免肌肉流失，建議每天攝取每公斤體重1.2–1.5克的蛋白質。

●膳食纖維須達標：女性建議每天≧25 克、男性≧30 克，幫助腸道健康。

●水分補給：每天建議飲用2-4公升的水（或每公斤體重乘以35毫升），對於緩解副作用非常有幫助。

●健康餐盤：選擇全穀類、蔬菜水果、健康的蛋白質和優質油脂，如橄欖油、堅果、魚油等。

運動不能少

單靠藥物減重，約有1/4的重量流失來自肌肉。因此，建議配合運動才能增肌減脂：

●有氧運動：每週至少進行150分鐘的中高強度有氧運動。

●阻力訓練：每週進行2–3次重量訓練，這是保住肌肉、維持代謝的關鍵。

應對副作用小撇步

腸胃不適，如噁心、嘔吐、便秘、腹瀉等，均是常見不適反應。建議因應方式如下：

●噁心嘔吐時：嘗試少量多餐，避免高油脂或辛辣食物。

●檢視飽足感：練習正念飲食，感到舒服的飽足時就停止進食。

●便秘時：增加纖維攝取與飲水量，必要時諮詢醫師使用纖維補充劑。

●緩慢調藥：藥物劑量應循序漸進，以減少身體不適。

停藥後防體重反彈

研究發現，如果突然停藥且沒有配套措施，一年內可能反彈超過一半的減去體重。提醒減重是一場馬拉松，停藥後，仍需維持行為治療與健康的飲食習慣。並建議讓營養師加入減重計畫，提供個人化的飲食指導。

蔡明劼叮嚀，減重藥物是幫助你拿回飢餓控制權，而非取代健康的生活模式。在開始瘦瘦針治療前，務必與醫師討論，並進行完整的健康評估，切勿自行購買使用。

