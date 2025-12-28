健康網》瘦瘦的就健康嗎？ 醫揭「瘦胖型」的隱形風險

專家表示，BMI正常，甚至偏瘦，體重不高，內臟脂肪、肝脂肪、肌肉脂肪卻偏高，這樣的「瘦胖型」民眾反而容易忽略代謝疾病風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人體重標準、外表清瘦，卻在健檢時發現膽固醇過高、脂肪肝甚至血糖異常。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，這類人很可能屬於「瘦胖型」（TOFI），外表不胖，內臟脂肪卻悄悄堆積，代謝疾病風險不輸給肥胖族群，卻更容易被忽略。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，TOFI是指體重指數（BMI）在正常範圍，但體脂率或內臟脂肪顯著升高的體型。此類人群外觀瘦弱，但腹部、胰腺、肝臟等內臟脂肪堆積，常被歸為「正常體重肥胖」或「代謝異常正常體重」亞型。典型特徵包括：BMI正常，但體脂百分比高於特定閾值（如女性>35.78%），腹部脂肪分布偏向內臟，胰臟和肝臟脂肪含量升高。

為何TOFI特別危險？黃軒進一步表示，這些人外表看起來沒事，好像很健康，但身體代謝早已亮紅燈，他們不會被提醒減重（健康形象），也不容易被醫師警告，自己也容易忽略。TOFI外表屬於四肢細、肚子鬆，體重多年不變，腰圍慢慢變大，其體內內臟脂肪、脂肪肝、胰島素阻抗增加，肌肉量卻下降，通常拖到糖尿病前期、高血壓，才被發現原來自己已有健康危機。

黃軒提醒，亞洲族群因先天肌肉量較低、內臟脂肪較易堆積，加上久坐、長工時與高澱粉飲食，更容易落入「不胖卻有代謝病」的陷阱。因此，TOFI不是要變瘦，而是要把脂肪「請出錯誤的位置」，把肌肉「請回來」。不是拼命減重、節食、斷碳，誤以為體重下降等於成功找回健康。

黃軒強調，TOFI重拾健康的順序應該是，先降內臟脂肪、再補肌肉量，最後才看體重。正確做法應結合阻力訓練與適量有氧，搭配蛋白質充足、作息規律的飲食與睡眠，在睡眠的部分最好要≥6.5–7小時，另外，要小心避免含糖飲料，因為它們相當於內臟脂肪加速器。

此外，黃軒也提醒別只盯著體重，而要觀察腰圍、體脂肪率／肌肉量，以及血糖、三酸甘油脂、HDL與肝功能等健檢數據。只要方向正確，即使體重變化不大，腰圍下降、精神改善與檢查數據進步，才是真正的健康回復。

