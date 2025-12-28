自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》瘦瘦的就健康嗎？ 醫揭「瘦胖型」的隱形風險

2025/12/28 10:04

專家表示，BMI正常，甚至偏瘦，體重不高，內臟脂肪、肝脂肪、肌肉脂肪卻偏高，這樣的「瘦胖型」民眾反而容易忽略代謝疾病風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，BMI正常，甚至偏瘦，體重不高，內臟脂肪、肝脂肪、肌肉脂肪卻偏高，這樣的「瘦胖型」民眾反而容易忽略代謝疾病風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人體重標準、外表清瘦，卻在健檢時發現膽固醇過高、脂肪肝甚至血糖異常。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，這類人很可能屬於「瘦胖型」（TOFI），外表不胖，內臟脂肪卻悄悄堆積，代謝疾病風險不輸給肥胖族群，卻更容易被忽略。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，TOFI是指體重指數（BMI）在正常範圍，但體脂率或內臟脂肪顯著升高的體型。此類人群外觀瘦弱，但腹部、胰腺、肝臟等內臟脂肪堆積，常被歸為「正常體重肥胖」或「代謝異常正常體重」亞型。典型特徵包括：BMI正常，但體脂百分比高於特定閾值（如女性>35.78%），腹部脂肪分布偏向內臟，胰臟和肝臟脂肪含量升高。

為何TOFI特別危險？黃軒進一步表示，這些人外表看起來沒事，好像很健康，但身體代謝早已亮紅燈，他們不會被提醒減重（健康形象），也不容易被醫師警告，自己也容易忽略。TOFI外表屬於四肢細、肚子鬆，體重多年不變，腰圍慢慢變大，其體內內臟脂肪、脂肪肝、胰島素阻抗增加，肌肉量卻下降，通常拖到糖尿病前期、高血壓，才被發現原來自己已有健康危機。

黃軒提醒，亞洲族群因先天肌肉量較低、內臟脂肪較易堆積，加上久坐、長工時與高澱粉飲食，更容易落入「不胖卻有代謝病」的陷阱。因此，TOFI不是要變瘦，而是要把脂肪「請出錯誤的位置」，把肌肉「請回來」。不是拼命減重、節食、斷碳，誤以為體重下降等於成功找回健康。

黃軒強調，TOFI重拾健康的順序應該是，先降內臟脂肪、再補肌肉量，最後才看體重。正確做法應結合阻力訓練與適量有氧，搭配蛋白質充足、作息規律的飲食與睡眠，在睡眠的部分最好要≥6.5–7小時，另外，要小心避免含糖飲料，因為它們相當於內臟脂肪加速器。

此外，黃軒也提醒別只盯著體重，而要觀察腰圍、體脂肪率／肌肉量，以及血糖、三酸甘油脂、HDL與肝功能等健檢數據。只要方向正確，即使體重變化不大，腰圍下降、精神改善與檢查數據進步，才是真正的健康回復。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中