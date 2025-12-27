自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》糖尿病治療觀念翻轉中 醫：從控糖走向疾病緩解

2025/12/27 20:50

最新研究指出，第二型糖尿病的治療目標，正從單純控制血糖，逐步邁向「疾病緩解」；圖為情境照。（圖取自freepik）

最新研究指出，第二型糖尿病的治療目標，正從單純控制血糖，逐步邁向「疾病緩解」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多糖尿病心中都有一個疑問：「糖尿病是不是一輩子都要吃藥？」台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，第二型糖尿病的治療目標，正從單純控制血糖，逐步邁向「疾病緩解」，藉由藥物、生活型態與代謝系統的整體調整，部分患者有機會在不使用降血糖藥物的情況下，維持正常血糖。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，以前他聽到病人詢問「我這個糖尿病，是不是這輩子都要吃藥了？」過去他也只能點頭。然而，現在第二型糖尿病不再只是「控制得好不好」，而是開始進入「能不能緩解」的時代。

他分享2025年發表在《Frontiers in Endocrinology》的綜論，其研究顯示糖尿病最新治療的轉變，正從「血糖控制」走向「疾病緩解」。不只是每天的血糖數字好看而已，而是讓身體回到不需要一直靠藥物撐住的狀態。

什麼叫糖尿病緩解？依照美國糖尿病學會的定義，糖化血色素低於6.5%至少3個月，而且不使用任何降血糖藥物。這意味的，不只是檢查數字，而是胰臟的β細胞真的有在工作，胰島素訊號逐漸回到穩定。

張家銘說明，第二型糖尿病的核心問題並非單一血糖升高，而是長期高糖、高脂環境，迫使細胞功能失衡。胰臟β細胞逐漸進入「去分化」狀態，雖仍存活，卻不再有效分泌胰島素。還會使得全身組織的胰島素敏感度下降，造成粒線體功能失衡、氧化壓力上升、慢性發炎，形成惡性循環。所以，糖尿病不是突然發生，而是細胞撐很久之後，選擇「罷工」。

在治療上，短期密集胰島素治療被視為替細胞「重開機」的重要策略。研究顯示，新診斷患者若在初期接受2-3週的密集治療，1年後仍然可以不靠藥物維持正常糖化血色素。

同時，雙胍類藥物是第一線藥物，它真正作用，不在降血糖數字，它啟動的是細胞裡的能量感測器「活化腺苷單磷酸活化蛋白激酶」，這個分子一啟動，粒線體效率改善，胰島素阻抗下降，β細胞的工作壓力被重新分配。

此外，腸泌素系統，特別是GLP-1相關藥物，不只影響血糖，它同時作用在胰臟、腸道、大腦。讓胰島素分泌變得「聰明」，只在需要時出手，抑制不必要的升糖素，延緩胃排空，降低大腦對高熱量食物的渴望。更重要的是，它讓β細胞活得久一點。

事實上，預防仍然重於治療，平日讓身體不再撐才是最好的做法，張家銘建議，民眾在日常生活不妨做4項調整：

●每天刻意留一段12小時不進食含糖食物的時間，讓胰臟β細胞休息一下。

●用餐過程，先吃蛋白質與纖維，再吃澱粉，這是在模仿藥物延緩吸收的分子作用。

●運動不是為了燃脂，而是讓肌肉直接把葡萄糖拉進去，幫胰島素分流工作量。

●顧好睡眠，一旦睡眠品質不佳，所有代謝重建都會被打折。

張家銘總結，第二型糖尿病不再是「一輩子減糖」的懲罰，而是提醒代謝系統可以被重新調整。當身體不再長期被逼迫運作，它其實有能力慢慢走回平衡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中