健康網》糖尿病治療觀念翻轉中 醫：從控糖走向疾病緩解

最新研究指出，第二型糖尿病的治療目標，正從單純控制血糖，逐步邁向「疾病緩解」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多糖尿病心中都有一個疑問：「糖尿病是不是一輩子都要吃藥？」台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，第二型糖尿病的治療目標，正從單純控制血糖，逐步邁向「疾病緩解」，藉由藥物、生活型態與代謝系統的整體調整，部分患者有機會在不使用降血糖藥物的情況下，維持正常血糖。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，以前他聽到病人詢問「我這個糖尿病，是不是這輩子都要吃藥了？」過去他也只能點頭。然而，現在第二型糖尿病不再只是「控制得好不好」，而是開始進入「能不能緩解」的時代。

請繼續往下閱讀...

他分享2025年發表在《Frontiers in Endocrinology》的綜論，其研究顯示糖尿病最新治療的轉變，正從「血糖控制」走向「疾病緩解」。不只是每天的血糖數字好看而已，而是讓身體回到不需要一直靠藥物撐住的狀態。

什麼叫糖尿病緩解？依照美國糖尿病學會的定義，糖化血色素低於6.5%至少3個月，而且不使用任何降血糖藥物。這意味的，不只是檢查數字，而是胰臟的β細胞真的有在工作，胰島素訊號逐漸回到穩定。

張家銘說明，第二型糖尿病的核心問題並非單一血糖升高，而是長期高糖、高脂環境，迫使細胞功能失衡。胰臟β細胞逐漸進入「去分化」狀態，雖仍存活，卻不再有效分泌胰島素。還會使得全身組織的胰島素敏感度下降，造成粒線體功能失衡、氧化壓力上升、慢性發炎，形成惡性循環。所以，糖尿病不是突然發生，而是細胞撐很久之後，選擇「罷工」。

在治療上，短期密集胰島素治療被視為替細胞「重開機」的重要策略。研究顯示，新診斷患者若在初期接受2-3週的密集治療，1年後仍然可以不靠藥物維持正常糖化血色素。

同時，雙胍類藥物是第一線藥物，它真正作用，不在降血糖數字，它啟動的是細胞裡的能量感測器「活化腺苷單磷酸活化蛋白激酶」，這個分子一啟動，粒線體效率改善，胰島素阻抗下降，β細胞的工作壓力被重新分配。

此外，腸泌素系統，特別是GLP-1相關藥物，不只影響血糖，它同時作用在胰臟、腸道、大腦。讓胰島素分泌變得「聰明」，只在需要時出手，抑制不必要的升糖素，延緩胃排空，降低大腦對高熱量食物的渴望。更重要的是，它讓β細胞活得久一點。

事實上，預防仍然重於治療，平日讓身體不再撐才是最好的做法，張家銘建議，民眾在日常生活不妨做4項調整：

●每天刻意留一段12小時不進食含糖食物的時間，讓胰臟β細胞休息一下。

●用餐過程，先吃蛋白質與纖維，再吃澱粉，這是在模仿藥物延緩吸收的分子作用。

●運動不是為了燃脂，而是讓肌肉直接把葡萄糖拉進去，幫胰島素分流工作量。

●顧好睡眠，一旦睡眠品質不佳，所有代謝重建都會被打折。

張家銘總結，第二型糖尿病不再是「一輩子減糖」的懲罰，而是提醒代謝系統可以被重新調整。當身體不再長期被逼迫運作，它其實有能力慢慢走回平衡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法