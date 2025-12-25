自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

髖骨骨折死亡率高於癌症 醫師籲別輕忽骨質疏鬆

2025/12/25 17:28

成大斗六分院醫師吳偉志提醒預防骨鬆骨折刻不容緩。（成大斗六分院提供）

成大斗六分院醫師吳偉志提醒預防骨鬆骨折刻不容緩。（成大斗六分院提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕85歲阿嬤因嚴重骨質疏鬆症，一次跌倒造成左髖關節骨折，手術無法自行站立，入住護理之家照顧與復健。成大醫院斗六分院醫師吳偉志提醒，髖骨骨折後1年內死亡率約15％，甚至高於部分癌症，台灣髖部骨折發生率亞洲第1，別輕忽骨質疏鬆治療。

85歲阿嬤雖有高血壓、糖尿病，因有固定服藥，身體維持不錯，平日與兒子、媳婦在菜市場擺攤做生意，有天在市場跌倒，痛到站不起來，送醫檢查是左腿髖關節骨折，且有嚴重骨質疏鬆，術後無法自行站立，進一步入住護理之家照顧及復健。

吳偉志表示，骨質疏鬆症是一種因骨骼強度減弱，導致骨折風險增加的疾病，國健署調查，65歲以上民眾每7人就有1人患有骨鬆，因沒有症狀，民眾不易注意，但骨鬆發生骨折後的疼痛、臥床、失能，常造成長期照護與經濟負擔，只要曾發生過一次骨鬆骨折，再次骨折的風險高達5成。

吳偉志說，骨鬆治療過去健保只有在骨折後才給付相關治療，今年條件擴大至骨折預防，針對高風險族群，包括使用胰島素治療的糖尿病患者、類風濕性關節炎患者、長期使用糖皮質類固醇者，骨質密度低於-2.5，可在骨折發生前開始藥物治療。

吳偉志強調，骨鬆無聲卻能奪走行動力，一次跌倒可能改變一生，骨鬆治療雖給付條件未涵蓋所有族群，不符合資格者也可至門診由醫師評估，並討論適合的檢查與治療方式，降低骨折風險。

