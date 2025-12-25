健康網》冷氣團來襲 今晚更冷！醫：年輕也會猝死

受大陸冷氣團籠罩影響，25日北台氣溫驟降，本島平地低溫下探至10度左右，民眾外出需多留意，做好保暖準備。示意圖，圖中人物與新聞無關。（記者羅沛德攝）

〔健康頻道／綜合報導〕入冬第二波大陸冷氣團來襲，中央氣象署在今（25）日針對5縣市發布低溫特報：金門縣、新北市石門區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區，為黃色燈號低溫特報，氣溫可能在10度以下。

今日適逢耶誕節，也從昨（24）日的溫暖陽光告別，迎來寒冷空氣。前氣象局長鄭明典在臉書預測，稍後整個低壓區會加強、加深，部分北方極渦下來的冷空氣有可能往南，預測今天晚上可能給台灣帶來第二波降溫。

胸腔專科醫師黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」表示，只要門一打開、冷風一衝進來： 血管瞬間收縮、血壓急升 10–20 mmHg（有些人更高）、心跳加快、血液變黏、容易凝固。血管就像鐵道忽然變窄，火車卻照樣高速開。結果血栓卡住、冠狀動脈堵住、心臟來不及反應，最後造成猝死。而且不是只有老人，三高、抽菸、熬夜、肥胖、工作壓力大的人，都像在身上有顆隱形地雷。

猝死不是老人的專利！黃軒表示，最危險的不是寒流，是「剛開始變冷」。國際研究發現：當氣溫突然下降的前2到7 天，是心肌梗塞與猝死最多的區段（你平常看起來超正常，卻在體內默默累積風暴）。

乾冷的冬季，部分怕熱的人很喜歡；然對於亞健康的人來說卻可能致命。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

黃軒解釋原因：

1. 血管持續處於高壓縮狀態。

2. 交感神經長期開到最大，心臟負荷爆增。

3. 凝血系統被持續啟動。

黃軒強調，這就像倒數計時，真正出事時，常是幾天後。

哪些情況是冬季猝死最常見的狀況？你若做到以下任一個，風險就發生：

●一早從溫暖房間，走到陽台、戶外。

●熱水澡洗完， 走出浴室吹到冷風。

●半夜起床上廁所， 地板冰涼＋交感急升。

●剛運動完（血管擴張），外出立刻遇冷。

●冬天還在抽菸（血管再縮一層）。

黃軒表示，有高血壓的人，風險更高。如何避免「從不冷到冷」這種致命瞬間？黃軒建議這麼做：

1. 過渡 30 秒：從溫暖移動到冰冷環境時，先站一下、緩一緩，讓血管慢慢收縮。

2. 起床先暖身：尤其是 40 歲以上。手腳動一動、深呼吸 5 次，再下床。

3. 洗澡用「暖浴室」策略：水溫高沒問題，但出浴時的冷風才是殺手。先把浴室蒸氣留住 10 秒再出去。

4. 戒菸（冬天是心臟最怕菸的季節）：冷 + 尼古丁 = 血管地獄公式。冬季抽菸是危險的季節

5. 血壓不穩的人冬天要更勤測：只要血壓（BP ）比平常高 10–15，都要特別小心。

