自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》冷氣團來襲 今晚更冷！醫：年輕也會猝死

2025/12/25 17:53

受大陸冷氣團籠罩影響，25日北台氣溫驟降，本島平地低溫下探至10度左右，民眾外出需多留意，做好保暖準備。示意圖，圖中人物與新聞無關。（記者羅沛德攝）

受大陸冷氣團籠罩影響，25日北台氣溫驟降，本島平地低溫下探至10度左右，民眾外出需多留意，做好保暖準備。示意圖，圖中人物與新聞無關。（記者羅沛德攝）

〔健康頻道／綜合報導〕入冬第二波大陸冷氣團來襲，中央氣象署在今（25）日針對5縣市發布低溫特報：金門縣、新北市石門區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區，為黃色燈號低溫特報，氣溫可能在10度以下。

今日適逢耶誕節，也從昨（24）日的溫暖陽光告別，迎來寒冷空氣。前氣象局長鄭明典在臉書預測，稍後整個低壓區會加強、加深，部分北方極渦下來的冷空氣有可能往南，預測今天晚上可能給台灣帶來第二波降溫。

胸腔專科醫師黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」表示，只要門一打開、冷風一衝進來： 血管瞬間收縮、血壓急升 10–20 mmHg（有些人更高）、心跳加快、血液變黏、容易凝固。血管就像鐵道忽然變窄，火車卻照樣高速開。結果血栓卡住、冠狀動脈堵住、心臟來不及反應，最後造成猝死。而且不是只有老人，三高、抽菸、熬夜、肥胖、工作壓力大的人，都像在身上有顆隱形地雷。

猝死不是老人的專利！黃軒表示，最危險的不是寒流，是「剛開始變冷」。國際研究發現：當氣溫突然下降的前2到7 天，是心肌梗塞與猝死最多的區段（你平常看起來超正常，卻在體內默默累積風暴）。

乾冷的冬季，部分怕熱的人很喜歡；然對於亞健康的人來說卻可能致命。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

乾冷的冬季，部分怕熱的人很喜歡；然對於亞健康的人來說卻可能致命。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

黃軒解釋原因：

1. 血管持續處於高壓縮狀態。

2. 交感神經長期開到最大，心臟負荷爆增。

3. 凝血系統被持續啟動。

黃軒強調，這就像倒數計時，真正出事時，常是幾天後。

哪些情況是冬季猝死最常見的狀況？你若做到以下任一個，風險就發生：

●一早從溫暖房間，走到陽台、戶外。

●熱水澡洗完， 走出浴室吹到冷風。

●半夜起床上廁所， 地板冰涼＋交感急升。

●剛運動完（血管擴張），外出立刻遇冷。

●冬天還在抽菸（血管再縮一層）。

黃軒表示，有高血壓的人，風險更高。如何避免「從不冷到冷」這種致命瞬間？黃軒建議這麼做：

1. 過渡 30 秒：從溫暖移動到冰冷環境時，先站一下、緩一緩，讓血管慢慢收縮。

2. 起床先暖身：尤其是 40 歲以上。手腳動一動、深呼吸 5 次，再下床。

3. 洗澡用「暖浴室」策略：水溫高沒問題，但出浴時的冷風才是殺手。先把浴室蒸氣留住 10 秒再出去。

4. 戒菸（冬天是心臟最怕菸的季節）：冷 + 尼古丁 = 血管地獄公式。冬季抽菸是危險的季節

5. 血壓不穩的人冬天要更勤測：只要血壓（BP ）比平常高 10–15，都要特別小心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中