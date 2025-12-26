健康網》日醫揭6大NG習慣偷走多巴胺 睡不飽、滑手機都中

食農專家韋恩表引述日本心理醫師指出，長時間滑手機會導致大腦對短影音等高刺激產生耐受性，進而對生活中的愉悅感反應變弱而提不起勁；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多巴胺不只是帶來快樂的化學物質，其實也直接影響專注力、學習力與情緒穩定。食農專家韋恩表示，當多巴胺運作良好，大腦會願意投入努力，並從完成的事情中獲得滿足感。他並引述日本心理醫師指出，作息不規律睡不飽、嗜吃高糖高脂食物、久坐少運動、長時間滑手機、工作缺乏完成感與目標感、習慣性自我否定等習慣，都是讓多巴胺流失的NG行為。

有些生活習慣看似無傷大雅，卻在不知不覺中影響大腦多巴胺系統。對此，韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文引述日本心醫理師松澤美愛指出，以下6個NG行為容易讓多巴胺分泌下降，日常應盡量避免：

●睡眠不足或作息不規律：多巴胺的分泌與調節，與睡眠品質高度相關。長期熬夜、滑手機到深夜、每天入睡時間不固定，都會降低大腦修復效率，讓多巴胺生成受阻。

●高糖高脂的飲食型態：多巴胺的原料來自胺基酸，特別是酪胺酸。長期攝取甜食、油炸與高度加工食品，容易造成營養失衡，合成神經傳導所需物質不足。此外，糖與加工食品可能造成多巴胺快速上升後又急速下滑，情緒反而更不穩定。

●缺乏運動、久坐不動：規律活動身體，有助於自然促進多巴胺分泌。相反地，長時間久坐、缺乏活動的生活型態，會讓大腦刺激不足，意願與行動力逐漸下降。

●長時間滑手機：社群媒體、短影音、遊戲等內容，會反覆給予大腦強烈而快速的「獎賞刺激」。久而久之，大腦對這類高刺激產生耐受性，反而對日常生活的小成就或愉悅感受反應變弱，導致提不起勁。

●生活中缺乏完成感與目標感：每天事情很多，卻沒有完成感，或長期沒有明確目標，會讓「達成任務」所帶來的多巴胺開關無法被啟動，生活容易變得空轉與疲乏。

●習慣性自我否定：反覆對自己說「我不行」、「我又失敗了」，會讓大腦判斷這是一個「得不到回饋的環境」，進而降低多巴胺的分泌意願，形成惡性循環。

韋恩強調，多巴胺不是越多越好，睡眠、飲食、運動、目標感與自我對話，都是影響它的重要日常因素。調整生活節奏、適當的食物營養，更能真正找回動力與幸福感，也是幫助多巴胺增生的好方法。

