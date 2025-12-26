自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》日醫揭6大NG習慣偷走多巴胺 睡不飽、滑手機都中

2025/12/26 16:31

食農專家韋恩表引述日本心理醫師指出，長時間滑手機會導致大腦對短影音等高刺激產生耐受性，進而對生活中的愉悅感反應變弱而提不起勁；情境照。（圖取自freepik）

食農專家韋恩表引述日本心理醫師指出，長時間滑手機會導致大腦對短影音等高刺激產生耐受性，進而對生活中的愉悅感反應變弱而提不起勁；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多巴胺不只是帶來快樂的化學物質，其實也直接影響專注力、學習力與情緒穩定。食農專家韋恩表示，當多巴胺運作良好，大腦會願意投入努力，並從完成的事情中獲得滿足感。他並引述日本心理醫師指出，作息不規律睡不飽、嗜吃高糖高脂食物、久坐少運動、長時間滑手機、工作缺乏完成感與目標感、習慣性自我否定等習慣，都是讓多巴胺流失的NG行為。

有些生活習慣看似無傷大雅，卻在不知不覺中影響大腦多巴胺系統。對此，韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文引述日本心醫理師松澤美愛指出，以下6個NG行為容易讓多巴胺分泌下降，日常應盡量避免：

睡眠不足或作息不規律：多巴胺的分泌與調節，與睡眠品質高度相關。長期熬夜、滑手機到深夜、每天入睡時間不固定，都會降低大腦修復效率，讓多巴胺生成受阻。

高糖高脂的飲食型態：多巴胺的原料來自胺基酸，特別是酪胺酸。長期攝取甜食、油炸與高度加工食品，容易造成營養失衡，合成神經傳導所需物質不足。此外，糖與加工食品可能造成多巴胺快速上升後又急速下滑，情緒反而更不穩定。

缺乏運動、久坐不動：規律活動身體，有助於自然促進多巴胺分泌。相反地，長時間久坐、缺乏活動的生活型態，會讓大腦刺激不足，意願與行動力逐漸下降。

長時間滑手機：社群媒體、短影音、遊戲等內容，會反覆給予大腦強烈而快速的「獎賞刺激」。久而久之，大腦對這類高刺激產生耐受性，反而對日常生活的小成就或愉悅感受反應變弱，導致提不起勁。

生活中缺乏完成感與目標感：每天事情很多，卻沒有完成感，或長期沒有明確目標，會讓「達成任務」所帶來的多巴胺開關無法被啟動，生活容易變得空轉與疲乏。

習慣性自我否定：反覆對自己說「我不行」、「我又失敗了」，會讓大腦判斷這是一個「得不到回饋的環境」，進而降低多巴胺的分泌意願，形成惡性循環。

韋恩強調，多巴胺不是越多越好，睡眠、飲食、運動、目標感與自我對話，都是影響它的重要日常因素。調整生活節奏、適當的食物營養，更能真正找回動力與幸福感，也是幫助多巴胺增生的好方法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中