自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》耶誕佳節歡度親密時光 醫提醒3點防性病

2025/12/25 21:27

今（25）日是情侶最愛的耶誕節，與情人節並列的重要節日。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

今（25）日是情侶最愛的耶誕節，與情人節並列的重要節日。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕今（25）日是情侶最愛的耶誕節，與情人節並列的重要節日。民權精睿泌尿科診所醫療長、泌尿科醫師魏汶玲在臉書粉專「民權精睿泌尿科診所」提醒，若要開啟一段美好親密行為，記得妥善使用保險套，在佳節後若發現異常分泌物或潰瘍，應盡速就醫。

認識安全性行為，守護自己與伴侶的健康！魏汶玲表示，常見性病有：梅毒、淋病、尖形濕疣（菜花）、生殖器疱疹、HIV/AIDS、披衣菌感染、非淋菌性尿道炎。

提醒安全性行為很重要！魏汶玲提醒：

正確使用保險套，可大幅降低感染風險。

不要與不明對象共用針具、刮鬍刀等個人物品。

有性行為後如有異常分泌物、搔癢、潰瘍，應儘速檢查

魏汶玲強調「早知道、早診斷、早治療」，及早預防疾病，是對自己最負責任的選擇。不要害怕求診，最可怕的是忽視與拖延。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中