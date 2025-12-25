健康網》耶誕佳節歡度親密時光 醫提醒3點防性病

今（25）日是情侶最愛的耶誕節，與情人節並列的重要節日。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕今（25）日是情侶最愛的耶誕節，與情人節並列的重要節日。民權精睿泌尿科診所醫療長、泌尿科醫師魏汶玲在臉書粉專「民權精睿泌尿科診所」提醒，若要開啟一段美好親密行為，記得妥善使用保險套，在佳節後若發現異常分泌物或潰瘍，應盡速就醫。

認識安全性行為，守護自己與伴侶的健康！魏汶玲表示，常見性病有：梅毒、淋病、尖形濕疣（菜花）、生殖器疱疹、HIV/AIDS、披衣菌感染、非淋菌性尿道炎。

請繼續往下閱讀...

提醒安全性行為很重要！魏汶玲提醒：

正確使用保險套，可大幅降低感染風險。

不要與不明對象共用針具、刮鬍刀等個人物品。

有性行為後如有異常分泌物、搔癢、潰瘍，應儘速檢查。

魏汶玲強調「早知道、早診斷、早治療」，及早預防疾病，是對自己最負責任的選擇。不要害怕求診，最可怕的是忽視與拖延。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法