自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》搭飛機耳朵爆痛怎麼辦？ 醫揭5招緩解不適

2025/12/26 08:16

徐嘉賢兒科診所院長徐嘉賢表示，搭機想減輕耳朵不舒服，除了老生常談的打哈欠、吃東西、咀嚼外，成人也可先行服藥預防；情境照。（圖取自freepik）

徐嘉賢兒科診所院長徐嘉賢表示，搭機想減輕耳朵不舒服，除了老生常談的打哈欠、吃東西、咀嚼外，成人也可先行服藥預防；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕歲末年終旅遊機會多，但不少人都有搭機不舒服的經驗，尤其耳朵不適很常見。對此，徐嘉賢兒科診所院長徐嘉賢分享，搭機想減輕耳朵不舒服，除了老生常談的打哈欠、吃東西、咀嚼外，建議幼童可採用奶瓶喝奶方式，平衡耳朵壓力。成人則可用吸管喝水、搭機前服用偽麻黃素，或是使用瓦氏操作法、鼻孔吹氣的氣球otovent等方式，幫助打開耳咽管通道，有助平衡耳朵壓力。

徐嘉賢於臉書專頁「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」發文表示，準備出國旅遊的民眾常會詢問，怎麼預防搭機耳朵痛？據此，他進一步說明，兒童和成人緩解搭機耳朵不適的方法不同。以年齡較小的兒童來說，建議用奶瓶喝奶方式減緩症狀，大一點的孩子或成人，則可採用「吸管喝開水」方式，達到平衡耳朵壓力。

徐嘉賢提及，成人可選擇的方式較多。舉例來說，起飛之前30分鐘到1個小時，可先吃偽麻黃素（pseudoephedrine），原理是將鼻腔和耳咽管通道附近周圍的組織先消腫，讓耳咽管盡量暢通，但特別提醒這是給成人使用的方式。

另，也可採用瓦氏操作法（valsalva maneuver）：把鼻子捏著、嘴巴閉起來，再用力往鼻腔吹氣。這是嘗試把耳咽管的通道打開，壓力平衡的方式，同樣成人較能夠掌握訣竅。如果原本已感冒、中耳炎、鼻竇炎、鼓膜破裂、耳朵經過手術者，提醒不建議使用。

此外，還有一種用鼻孔吹氣的氣球：otovent，概念與瓦式操作法類似，目的就是把耳咽管盡量打開，醫學也證明有效。

徐嘉賢強調，有些人嘗試用耳塞或噴劑，但站在醫學的角度上，因目前實證不足，建議勿輕易自行嘗試，也提醒兒童千萬不能吃口香糖緩耳痛。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中