健康網》搭飛機耳朵爆痛怎麼辦？ 醫揭5招緩解不適

徐嘉賢兒科診所院長徐嘉賢表示，搭機想減輕耳朵不舒服，除了老生常談的打哈欠、吃東西、咀嚼外，成人也可先行服藥預防；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕歲末年終旅遊機會多，但不少人都有搭機不舒服的經驗，尤其耳朵不適很常見。對此，徐嘉賢兒科診所院長徐嘉賢分享，搭機想減輕耳朵不舒服，除了老生常談的打哈欠、吃東西、咀嚼外，建議幼童可採用奶瓶喝奶方式，平衡耳朵壓力。成人則可用吸管喝水、搭機前服用偽麻黃素，或是使用瓦氏操作法、鼻孔吹氣的氣球otovent等方式，幫助打開耳咽管通道，有助平衡耳朵壓力。

徐嘉賢於臉書專頁「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」發文表示，準備出國旅遊的民眾常會詢問，怎麼預防搭機耳朵痛？據此，他進一步說明，兒童和成人緩解搭機耳朵不適的方法不同。以年齡較小的兒童來說，建議用奶瓶喝奶方式減緩症狀，大一點的孩子或成人，則可採用「吸管喝開水」方式，達到平衡耳朵壓力。

徐嘉賢提及，成人可選擇的方式較多。舉例來說，起飛之前30分鐘到1個小時，可先吃偽麻黃素（pseudoephedrine），原理是將鼻腔和耳咽管通道附近周圍的組織先消腫，讓耳咽管盡量暢通，但特別提醒這是給成人使用的方式。

另，也可採用瓦氏操作法（valsalva maneuver）：把鼻子捏著、嘴巴閉起來，再用力往鼻腔吹氣。這是嘗試把耳咽管的通道打開，壓力平衡的方式，同樣成人較能夠掌握訣竅。如果原本已感冒、中耳炎、鼻竇炎、鼓膜破裂、耳朵經過手術者，提醒不建議使用。

此外，還有一種用鼻孔吹氣的氣球：otovent，概念與瓦式操作法類似，目的就是把耳咽管盡量打開，醫學也證明有效。

徐嘉賢強調，有些人嘗試用耳塞或噴劑，但站在醫學的角度上，因目前實證不足，建議勿輕易自行嘗試，也提醒兒童千萬不能吃口香糖緩耳痛。

