務必保護好！ 研究揭示神經損傷會影響全身免疫力

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕神經損傷較為常見，可能由拉伸或壓迫所引起。這些損傷通常會導致持久性問題，包括慢性疼痛。雖然免疫系統通常在修復受損組織方面發揮作用，但加拿大最新研究表明，神經損傷會干擾全身的免疫活動。此研究發表在《細胞》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，加拿大麥基爾大學（McGill University）研究團隊的臨床前研究表明，神經損傷可能導致免疫系統發生持久性變化，而這些影響在男性和女性之間似乎有所不同。

研究團隊從小鼠身上採集的血液樣本顯示，神經損傷後出現廣泛的發炎反應，且雄性小鼠和雌性小鼠的反應截然不同。在雄性小鼠中，血液中發炎相關標記物水平持續升高，但在雌性小鼠中這標記物並未升高。

雖然存在差異，但將受傷的雄性或雌性小鼠身上採集的血液移植到健康小鼠體內後，都會導致其疼痛敏感性增加。這表明血液中存在1種循環因子，能夠將疼痛訊號傳遞至全身，儘管這種因子在2性之間似乎存在差異。

研究團隊表示，此結果顯示導致雌性疼痛的因素，是透過團隊尚未了解的完全不同的生物途徑起作用。

另外，研究結果表明，神經損傷的影響範圍可能遠不止於損傷部位本身。免疫功能的持續變化可能會增加慢性疾病的風險，包括持續性疼痛以及焦慮和憂鬱等相關問題。

研究團隊指出，局部神經損傷會影響全身，而男性和女性的反應可能不同。充分認識到神經損傷的影響，對醫生和患者都十分重要。

