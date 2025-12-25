自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

務必保護好！ 研究揭示神經損傷會影響全身免疫力

2025/12/25 15:42

研究表明，神經損傷會干擾全身的免疫活動。圖為神經示意圖。（擷自X@Gabepluguez）

研究表明，神經損傷會干擾全身的免疫活動。圖為神經示意圖。（擷自X@Gabepluguez）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕神經損傷較為常見，可能由拉伸或壓迫所引起。這些損傷通常會導致持久性問題，包括慢性疼痛。雖然免疫系統通常在修復受損組織方面發揮作用，但加拿大最新研究表明，神經損傷會干擾全身的免疫活動。此研究發表在《細胞》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，加拿大麥基爾大學（McGill University）研究團隊的臨床前研究表明，神經損傷可能導致免疫系統發生持久性變化，而這些影響在男性和女性之間似乎有所不同。

研究團隊從小鼠身上採集的血液樣本顯示，神經損傷後出現廣泛的發炎反應，且雄性小鼠和雌性小鼠的反應截然不同。在雄性小鼠中，血液中發炎相關標記物水平持續升高，但在雌性小鼠中這標記物並未升高。

雖然存在差異，但將受傷的雄性或雌性小鼠身上採集的血液移植到健康小鼠體內後，都會導致其疼痛敏感性增加。這表明血液中存在1種循環因子，能夠將疼痛訊號傳遞至全身，儘管這種因子在2性之間似乎存在差異。

研究團隊表示，此結果顯示導致雌性疼痛的因素，是透過團隊尚未了解的完全不同的生物途徑起作用。

另外，研究結果表明，神經損傷的影響範圍可能遠不止於損傷部位本身。免疫功能的持續變化可能會增加慢性疾病的風險，包括持續性疼痛以及焦慮和憂鬱等相關問題。

研究團隊指出，局部神經損傷會影響全身，而男性和女性的反應可能不同。充分認識到神經損傷的影響，對醫生和患者都十分重要。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中