健康 > 心理精神

健康網》色情片該看嗎？網紅醫：情侶一起看促溝通

2025/12/26 21:22

觀看色情片（成人影像、A片）是否可能成癮，對成人的影響，向來爭論不休。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

觀看色情片（成人影像、A片）是否可能成癮，對成人的影響，向來爭論不休。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性喜歡看色情片；在美國執業的網紅醫師蕾娜（Rena Malik），在擁有272萬訂閱數的頻道，從不同面向探討看合法的色情片對人心的影響，並強調：當人們利用色情片來緩解壓力和負面情緒，可能會陷入自我厭惡的惡性循環。但色情片也有優點：情侶若願意一起觀看，能促進與性相關的溝通，增加親密並且理解彼此。該影片在短短7個月獲得45萬次點閱。

蕾娜表示，觀看性刺激內容會啟動大腦的獎勵路徑（如腹側紋狀體和伏隔核），這與食物、社交獎勵帶來的快感路徑相同。顯性的性內容會產生強烈的「晚期正電位（LPP）」，反映出大腦的高度關注和情感投入。

雖然觀看色情片會啟動快樂中樞，但其強度通常低於與伴侶的性行為或肉體接觸。科學界對色情片是否像毒品一樣「成癮」仍有爭議，大多數人並未失去控制，但個人的生活經歷，會影響實際反應。

不少人認為，頻繁觀看色情片，可能會發現需要更長時間或更強烈的刺激才能達到高潮。同時對男性影響巨大：有些男性在真實性行為中需要幻想色情片內容才能維持勃起。這通常是因為長期重複相同的自慰或觀看模式，導致大腦對現實刺激變得不敏感。

蕾娜表示，自認有色情片使用問題的人，與勃起功能障礙有較強的相關性。這通常是因為大腦習慣了螢幕上的視覺高度刺激，在現實中難以達到同等興奮。好消息是，透過暫停觀看或多樣化刺激，這些功能通常可以恢復。

不少人認為色情片根本不該接觸。蕾娜表示，許多自認「成癮」的人，其實是源於其宗教或文化價值觀與行為之間的衝突。研究顯示，認為色情片在道德上是錯誤的人，即使觀看頻率不高，也更容易感到焦慮、憂鬱或產生「成癮感」。更重要的是：當人們利用色情片來緩解壓力和負面情緒，隨後卻感到羞恥時，會陷入「感覺糟糕 → 尋求快感 → 感到羞恥 → 感覺更糟」的惡性循環。

當然色情片絕不是百害而無一利。蕾娜表示，有研究發現，觀看色情片的人通常對性有較為正面、積極的態度，更願意與伴侶溝通，與嘗試新事物。情侶一起觀看通常與更高的關係滿意度和性滿足感相關，能促進伴侶有較多的對話。同時對於女性，看到真實的自慰描寫有助於正常化自我愉悅，進而提升高潮頻率。

對於沒有伴侶的男人們來說，色情片是合法的快感來源與壓力緩解工具。規律射精（如每月 21 次以上）還與降低攝護腺癌風險有關。

但蕾娜強調，平均10歲左右的兒童若在無引導下接觸色情片，可能對身體形象、同意權、邊界以及健康的親密關係產生誤解，因為色情片是經過高度修飾的商業產品，並非現實生活。

最後蕾娜提醒，打開色情片前，先確定自己是出於「好奇與快樂」還是「逃避壓力」而觀看。並且保持開放態度，與伴侶討論色情片的使用感受，避免秘密進行導致信任危機。最後提醒，如果觀看色情片讓你感到嚴重的心理痛苦，建議尋求專業協助，而不是盲目追求可能導致更多羞恥感的「絕對禁慾」。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

網紅醫師蕾娜認為，情侶若能一起看A片，能夠促進溝通，增加性生活的滿意度。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

網紅醫師蕾娜認為，情侶若能一起看A片，能夠促進溝通，增加性生活的滿意度。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

