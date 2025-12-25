自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》焦慮不安更想吃炸雞？ 營養師：4大營養素穩心又紓壓

2025/12/25 18:34

營養師張語希表示，鎂與鈣可說是身體的天然鎮定劑，壓力大時，可吃一小片85%黑巧克力，有助穩定情緒；情境照。（圖取自freepik）

營養師張語希表示，鎂與鈣可說是身體的天然鎮定劑，壓力大時，可吃一小片85%黑巧克力，有助穩定情緒；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕日前因發生北捷連續攻擊案，導致許多人看到新聞覺得焦慮，或是情緒波動仍難入眠。營養師張語希指出，焦慮常會讓人想吃高油、高糖食物，反而造成心情起伏更大、更疲憊。想要穩定情緒，建議補充富含色胺酸、Omega-3 脂肪酸、鈣與鎂、維生素B群的食物，有助恢復心情、護腦又紓壓。

焦慮時，總想吃炸雞、喝手搖飲紓壓？張語希於臉書專頁發文表示，其實高糖高油會讓血糖像坐雲霄飛車，導致心情更難穩定。她建議將以下4種 「天然抗焦慮劑」 加入日常飲食菜單，有助放鬆、緩焦慮：

色胺酸：它是製造「血清素」、讓心情快樂的關鍵原料，也能讓人放鬆好入睡。推薦吃香蕉、牛奶、雞蛋、黃豆製品、雞胸肉等，如睡前可喝杯溫牛奶助安神。

Omega-3脂肪酸：有助大腦防護、抗發炎、緩焦慮、提升專注力，還能降低皮質醇（壓力荷爾蒙）。推薦吃鮭魚、鯖魚、核桃、奇亞籽等，並建議一週至少吃2-3次深海魚。

鈣與鎂：可說是身體的天然鎮定劑，人體缺鎂容易緊繃、易怒；缺鈣則會神經敏感。推薦吃深綠色蔬菜、堅果、小魚乾、85%以上黑巧克力。尤其覺得壓力大時，吃一小片黑巧克力確實有效。

維生素B群：有助能量穩定，協助神經系統健康運作，避免疲勞帶來的煩躁感。推薦可吃糙米飯、燕麥、全穀類。

此外，張語希提醒，焦慮時應避開過量咖啡因，因會刺激腎上腺素，讓心悸更嚴重。另，酒精看似能放鬆，但其實會破壞睡眠結構，導致隔天更焦慮。

張語希特別強調，飲食是照顧自己的第一步，面對不安與焦慮，至少你可以決定今天要讓身體吃進什麼好食物。

