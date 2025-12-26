自由電子報
健康網》上班族養成脂肪肝的3大陷阱 你也中招了嗎？

2025/12/26 06:24

一般上班族可能下班時間較晚，專家建議，晚餐晚吃者，儘量將澱粉主食類都減少，以低脂蛋白質及纖維高的食材為主，例如：蒸、煮魚肉、雞肉、瘦的豬肉，搭配蔬菜；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕肝臟是沈默的器官，如果民眾放任脂肪肝不處理，最終有可能走向肝癌，不能不防。脂肪肝主要可分為輕、中、重度，輕、中度通常不會造成永久性的傷害，只要靠著健康飲食、良好作息與生活習慣，是有很大的機會可以逆轉。專家提醒，避開生活中3個陷阱，可以預防脂肪肝。

根據東元綜合醫院網站衛教資料指出，當肝臟囤積脂肪的重量超過全肝臟重量的5％-10％就稱為「脂肪肝」；造成脂肪肝的因素有很多，肥胖、酒精、病毒性肝炎（B型、C型肝炎）、糖尿病、藥物引起、營養不均等都有可能。從上班族群的體檢中可以看出，多數脂肪肝經由腹部超音波判斷發現，而其中大多數屬於無病毒性肝炎，沒有特殊疾病，非肥胖也不酗酒的一般青、壯年者，甚至有些人還有運動習慣。

在上班族的日常裡，究竟哪些關鍵造成指肪肝呢？東元綜合醫院提醒民眾，以下3種生活習慣最好避免：

陷阱1：上班一整天這麼累，晚餐吃完就坐在沙發上看個電視休息

經過一日匆忙，通常晚上是最放鬆、活動量最低的時刻，準備要休息，身體的代謝率開始下降，加上晚餐經常是最豐盛的一餐，相對也會吃的比較多，但這樣將造成熱量攝取多，而能量消耗少的狀況，容易累積脂肪，形成脂肪肝。

建議飯後稍作休息就應做些簡單活動，加速身體的新陳代謝，例如:散步、伸展拉筋操、瑜珈放鬆、原地高抬膝踏步、靠著牆壁深蹲，甚至是站著10-15分鐘，都對於飯後的熱量代謝有所幫助。

陷阱2：晚上肚子有點餓，吃點東西更好入睡

一般建議睡前大約2-4小時不再進食，否則熱量較難代謝；但現代人晚下班，晚餐晚吃，或因晚睡而肚子餓吃宵夜，就算吃的份量不算多也很容易使脂肪累積。

建議吃完後一定要活動外，晚餐晚吃者，儘量將澱粉主食類都減少，以低脂蛋白質及纖維高的食材為主，如:蒸、煮、烤、燒的魚肉、雞肉、瘦的豬肉，搭配蔬菜。

外食者可選擇自助餐飯量減少、潛艇堡、小火鍋或滷味少澱粉不加火鍋料、雞肉輕食沙拉等，而吃宵夜以200大卡為限，同樣高蛋白食材為首選，如:毛豆、茶碗蒸、茶葉蛋、滷蛋白丁、味噌豆腐湯、無調味堅果+優格等較無負擔。

陷阱3：幾乎每天公園走路，假日打球，怎麼還會有脂肪肝？

雖然有規律運動習慣，但長期下來運動已經不會感到喘、累，或是做完運動也不易有肌肉緊繃、痠痛，代表著身體已經適應這樣的運動模式，此時，運動變成像耐力訓練並不易增長新的肌肉，隨著年齡增長，肌肉量及代謝率還是會逐漸降低，若飲食、作息不注意，也很容易形成脂肪肝。

建議改變運動型態，可以將運動強度調整，本來是走路散步就改成快走或慢跑，或走些有坡度、階梯的地方，有助身體代謝循環增加；原本是習慣游泳，偶爾改成跑步或騎單車也不錯；一直維持打球習慣，不妨在打球之前加入肌力訓練，如:深蹲、伏地挺身、仰臥起坐、弓箭步下蹲等，幫助身體肌肉量增加，提升基礎代謝率也很棒。

上述的運動建議請依自己能力調整並適時休息，切勿強度太高，以致受傷。藉由不斷調整運動形式，不僅維持肌肉量，還可以穩定身體代謝率，保持身心健康。

