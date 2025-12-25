自由電子報
健保署115年試辦復健病房 腦中風等4類患者銜接照護

2025/12/25 14:47

健保署將對腦中風、衰弱高齡等4類對象試辦「復健病房計畫」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

健保署將對腦中風、衰弱高齡等4類對象試辦「復健病房計畫」。示意圖,圖中人物與新聞無關。

〔中央社〕為銜接出院到返家復健缺口，健保署將對腦中風、衰弱高齡等4類對象試辦「復健病房計畫」，盼提升返家率、降低再入院率，預計挹注2.28億元、115年第1季開放醫院申請，估1200人受惠。

衛生福利部中央健康保險署自民國103年起，分階段啟動「急性後期整合照護計畫（PAC）」，現行PAC收案對象共六類，包括腦中風、燒燙傷、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、心臟衰竭及衰弱高齡等患者，目標是在「黃金治療期」重建功能，避免急性狀況演變成長期失能。

但有部分患者在PAC結束後，仍難以銜接長照或返家，為強化急性醫療與長照銜接，促進具復健潛能患者持續接受整合性照護，健保署共擬會昨天審議通過復健病房試辦計畫。

復健病房試辦計畫預計115年第1季開放醫院申請。健保署長陳亮妤今天告訴媒體，預估受益1200人，給付費用包含照護費、評估費、獎勵費及開辦費，健保預計挹注新台幣2.28億元支應。

健保署醫管組組長劉林義說明，目前做法是PAC結束後直接進入長照，有些患者仍有復健的潛能，如果在偏鄉，可能沒有人帶他去復健，這種情況就可以留在復健病房久一點。

劉林義表示，現行PAC收案對象共六類，將先把其中復健潛能較高的4類對象納入復健病房試辦計劃，收案對象包含腦中風及創傷性神經損傷從3個月變成最多6個月；脆弱性骨折及衰弱高齡也由原本的3週、4週，變成最多2個月。

健保署規畫於北、中、南、東區各遴選1家醫院試辦，由跨專業團隊提供急性後期照護。醫院應設置居家模擬無障礙空間，訂定具時程的個別化復健與照護計畫，並完成出院準備及長照銜接。

劉林義說，復健病房最重要的是模擬居家空間，才能幫助銜接到家裡，例如日本做法是吃飯就要到餐桌，不能都坐在病床上吃。明年將公開徵求醫院提出規畫，以現行有做PAC的醫院為主，也就是區域醫院和地區醫院，且床位數不得低於30床。健保署將進行評選，並提供設置費100萬元。（編輯：李亨山）1141225

