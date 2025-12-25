自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》耶誕大餐吃不停 中醫談香料：考生可嘗試這

2025/12/25 16:21

耶誕節總少不了吃點西洋料理，中醫師王大元表示，熱紅酒的「肉桂」、「茴香」對健康有助益。示意圖，圖中事物與新聞無關。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕今（25）日為耶誕節，同時因為行憲紀念日放假一天，相信不少人開始享用大餐了。中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」談到烤火雞、熱紅酒等歐美常見的耶誕佳節與冬季料理會使用的香料，以及它們對人體的影響。

王大元表示，首先，烤火雞常會使用到肉荳蔻、丁香、月桂葉、迷迭香、鼠尾草等香料，富含抗氧化的功能，又兼具健康與美味。

中醫常使用這些藥材來調整體質，其中「肉荳蔻」辛苦溫，用於脾胃虛寒的脹痛、下痢不止，能溫中止瀉、行氣止痛；「丁香」甘辛大熱，可用於胃寒嘔吐，溫中散寒、降逆止嘔，常用於虛寒體質的經常性嘔吐；「月桂葉」辛微溫，具有獨特的香氣，可以減輕扭傷、風濕所引起的肌肉疼痛，也能減少脘脹腹痛；「鼠尾草」則是性味平辛苦，清熱利濕、活血調經、解毒消炎，可用於牙齦腫痛或抗菌止瀉。迷迭香辛溫無毒，能提神醒腦，增強腦部記憶力，考生可以適量來點迷迭香。

王大元說明，第二個是熱紅酒。如果你曾經到歐洲一遊，應該會發現聖誕市集、餐車或酒吧，都可以來一杯暖暖的熱紅酒，初嚐甜中帶酸，入口後又有一股濃醇辛香的後勁，在濕冷的聖誕夜裡，來杯熱紅酒再適合不過了！製作熱紅酒的材料有水果、糖、各種香料如丁香、肉桂、肉荳蔻、茴香、生薑、果乾等，香氣四溢。

「肉桂」散寒止痛，溫經通脈，常用於痛經、末梢循環不良；「生薑」溫中止嘔、驅寒除痰，發汗利濕，用於溼冷水腫的體質；「茴香」辛溫，散寒止痛，理氣和中，能夠減少脹氣、溫暖末梢循環。糖的部份除了砂糖以外，還可以改用健脾的黑糖或潤肺的蜂蜜喔！

聖誕節怎麼能少得了薑餅呢？王大元說明，薑餅的由來眾說紛紜，有人認為是伊麗莎白女皇一世突發奇想，將薑餅製成賓客的模樣作成禮物；也有認為與十字軍東征有關，後來傳到了德國，改良後意外成了現今薑餅的前身；更有傳說是一對因為戰爭而分離的戀人，為了互相尋找而製出對方相貌的餅乾。

王大元表示，薑餅人的原料中含有生薑、肉桂粉、肉荳蔻、丁香或杏仁粉，跟上述的烤雞、熱紅酒一樣能暖中散寒、利水除濕和溫經止痛，但是吃多還是會發胖，淺嚐即止就好，有胃食道逆流的人更要少吃一點。這些香料大多辛溫發散，能為溫經通絡之用，也就是說吃了之後身體會感到溫暖、發汗、滿臉通紅。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

