健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》起司吃錯等於在喝油！ 營養師揭2大高脂陷阱

2025/12/25 17:20

營養師孫語霙指出，經常添加在Pizza、部隊鍋中的乳酪絲，雖然美味卻熱量高，攝取尤須注意控制份量；示意圖。（圖取自freepik）

營養師孫語霙指出，經常添加在Pizza、部隊鍋中的乳酪絲，雖然美味卻熱量高，攝取尤須注意控制份量；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕起司是許多人補鈣時會挑選的食品之一，但市售產品百百種，怎麼挑選也是一門學問。營養師孫語霙分享，以市面上常見的天然起司、加工起司、乳酪絲、奶油起司（Cream cheese）等4種起司成分來說，乳酪絲和奶油起司熱量較高，尤其奶油起司含有大量乳脂肪，建議當沾醬淺嚐，若大吃特吃熱量易破表。

孫語霙於臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」發文與短影音指出，起司因所含成分不同，熱量也差很大。並列舉以下4種起司，讓你看懂成分，補鈣吃得健康不踩雷：

天然起司：成份只有牛奶、乳酸菌、鹽、凝乳酵素，等於是濃縮版的全脂牛奶，鈣質含量高，適合想要補鈣的人攝取，而且全年齡層都適合吃。

加工起司：天然起司因保存期限很短，因此，常會添加合法的食品添加物來延長保存期限，形狀好固定、通常價格也比較親民。此外，也有部分產品增添顏色，或將脂肪去除，變成低脂起司。這種起司的優點是保存期長、好備餐，一樣可以達到補鈣目的，推薦可做為第2選項。

乳酪絲：這種起司經常添加在Pizza、部隊鍋中，雖然是非常好吃的拉絲起司，但僅僅35g份量，熱量就達150大卡，若添加太多熱量容易飆高，提醒愛吃的人也要注意控制份量。

奶油起司：這是加了鮮奶油，或是以鮮奶油混合牛奶為原料，短時間發酵後的「軟質起司」；乳脂肪含量（油脂比例）通常大於33％。在營養學上，通常將它歸類為「油脂類」。因此，建議當作麵包沾醬少許吃即可，若大吃特吃熱量一定超標、造成肥胖。

