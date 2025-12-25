洗澡跌倒後56歲男半癱！花蓮門諾醫院首度以機械手臂抽腦出血成功

花蓮門諾醫院並非醫學中心，首度執行機械手臂精準定位，將患者腦出血成功抽吸，病人逐漸康復。（門諾醫院提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕腦出血等重大手術治療，在花蓮門諾醫院也能完成，該院神經外科最近完成首例「機械手臂輔助腦出血抽吸手術」，為來自宜蘭的56歲男子成功清除腦部深部血塊，在耶誕節前已恢復意識還能配合復健。門諾醫院副院長邱琮朗認為，東台灣神經外科治療邁入高精準微創新階段，偏鄉與高齡患者在地就醫就能獲得與醫學中心同步的先進醫療照護。

宜蘭一名56歲男子長期有高血壓症狀，上月發生洗澡時跌倒，患者女友回憶，跌倒後急忙查看，發現男友已語言不清、四肢無力，上月20日送醫住院，但半個月後病情仍未改善，由於意識逐漸下降，實施腦部影像檢查發現腦出血的血塊不僅沒有吸收，出血情況還擴大，原本的腦內血塊還因出血變大造成神經壓迫，因此家屬評估後轉送花蓮門諾醫院治療。

56歲男子經過手術治療，已清醒開始接受復健。（門諾醫院提供）

門諾醫院副院長神經外科醫師邱琮朗說，患者為典型高血壓性深部腦出血，血塊位置接近重要神經結構，如透過傳統開顱手術風險極高，由於原本的血塊已進入液化階段，評估可用微創手術進行抽吸，以降低對腦組織的傷害。

「關鍵在於精準度，」邱琮朗指出，深部腦出血的手術容錯空間極小，抽吸路徑若偏離1毫米，就可能傷及重要神經或血管，因此透過醫院新引進的機械手臂輔助系統，執行門諾醫院首例機械手臂腦出血抽吸手術，手術當天以電腦斷層與磁振造影進行三維定位，將影像數據輸入導航系統，完成頭部固定後，醫師在顱骨鑽開一個直徑約1公分的小孔，由機械手臂直達腦部深部血塊位置，整體誤差控制在1毫米以內，迅速抽吸濃稠液化血塊，避開視丘、腦幹等，順利完成手術。

邱琮朗說，過去深部腦出血手術透過開顱進行，只能仰賴醫師經驗與空間判斷，憑感覺操作，現在透過機械手臂與即時導航，可以在螢幕上清楚顯現腦幹、腦動脈，大幅降低手術盲點與風險，因為夠精準，減少顱骨開口範圍，也避免因大面積開顱造成腦組織位移，未來亦可延伸應用於腦瘤切片、深部病灶定位及癲癇電極植入等手術。

患者女友說，手術後已經逐漸恢復意識與反應，能配合復健、使用輪椅，也能清楚表達需求，與術前狀況形成明顯對比。醫師提醒，腦中風多與高血壓、高血脂、高血糖控制不良相關，民眾若出現臉歪、手腳無力、言語不清等症狀，應立即就醫，把握黃金治療時機，才能降低死亡與失能風險。

