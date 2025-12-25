2026元旦起開罰!台中12座運動中心戶外全面禁菸 違者最高罰1萬

台中市12座運動中心（含兒童運動暨體適能中心）戶外區域，2026年1月1日起全面納入無菸環境管理。（市府提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕不只體育場館、健身房等室內空間全面禁菸，台中市衛生局與運動局共同推動全市12座運動中心（含兒童運動暨體適能中心）戶外區域全面納入無菸環境管理，並依《菸害防制法》第19條第1項第4款規定公告，自2026年1月1日起，上述場所戶外區域列為全面禁止吸菸場所，違規吸菸者，將依2000元至1萬元罰鍰。

衛生局長曾梓展表示，現行菸害防制法雖已明確規範體育場館、健身房等室內空間為全面禁菸場所，但戶外區域尚未全面納管，導致部分民眾於運動中心出入口周邊吸菸，進出運動中心的市民可能因此暴露於二手菸環境中，甚至因菸味飄散影響室內運動空間品質，不少民眾反映，在運動中心門口時常聞到菸味，反而影響運動體驗與健康感受。

不只體育場館、健身房等室內空間全面禁菸，全市12座運動中心戶外區域全面納入無菸環境管理。（市府提供）

曾梓展也分享，自己平時亦常到運動中心運動，深刻理解民眾期待在運動場域中享有無菸、清新的環境，此次衛生局與運動局合作，將運動中心戶外區域全面納入禁菸範圍，正是回應市民對戶外無菸環境的期待，並進一步保障前來運動的民眾、親子及兒童的健康權益，期盼透過制度推動與市民共同遵守，讓運動中心真正成為促進健康、遠離菸害的安心場域。

目前全市12座已營運的台中市運動中心（含兒童運動暨體適能中心），其戶外區域均已設置清楚的禁菸標示，請民眾遵守相關規定，共同營造友善、清新的無菸運動環境。

另為協助有戒菸需求的民眾，市府亦提供多元戒菸服務，包括免費戒菸諮詢、戒菸專線0800-636363，以及醫療院所戒菸服務，協助民眾遠離菸品成癮。

台中市12座運動中心戶外區域，2026年1月1日起全面納入無菸環境，違者最高罰1萬。（衛生局提供）

