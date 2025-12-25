自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

弱勢、幼童近視恐高肥胖率 北市聯醫追蹤8年提4改善措施

2025/12/25 11:25

台北市立聯合醫院針對7,410名設籍北市的學齡前兒童，進行8年追蹤，發現低收入戶家庭兒童的肥胖風險較於一般家庭兒童高出1.44倍；此外，配戴眼鏡的兒童比未配戴眼鏡的兒童過重或肥胖風險高出21%。示意圖，人物與新聞內容無關。（圖取自freepik）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市立聯合醫院針對7,410名設籍北市的學齡前兒童，進行8年追蹤，發現低收入戶家庭兒童的肥胖風險較於一般家庭兒童高出1.44倍；此外，配戴眼鏡的兒童比未配戴眼鏡的兒童過重或肥胖風險高出21%，而在外籍配偶家庭中，如果是外籍母親所生的子女，學齡前兒童肥胖風險更高出51%。小兒科主治醫師王培瑋提4點改善，望守護每位孩童。

北市聯醫說明，這項研究〈家庭收入對於學齡前兒童肥胖風險之長期影響〉結果刊登於2024年《BMC公共衛生》（BMC Public Health），自2009年至2018年間，針對7,410名七歲以下設籍臺北市的學齡前兒童進行長期追蹤，結果顯示，學齡前兒童體重過重/肥胖的比例逐年下降，但仍有1,782名兒童出現過重或肥胖情形。

研究結果指出，低收入家庭兒童過重或肥胖風險比非低收入家庭高出44%。研究團隊推測，低收入家庭的兒童肥胖風險增加可能有關的因素包括，健康飲食選擇及家庭共享用餐時間受限、運動與戶外活動不足、就寢時間不規律和家長壓力與時間限制以及健康教育與醫療資源不足等等。

此外，配戴眼鏡的兒童比未配戴眼鏡的兒童過重或肥胖風險高出21%；研究團隊指出，配戴眼鏡的兒童肥胖風險增加僅發生在非低收入家庭的兒童，可能因為非低收入家庭的兒童更容易購買手機、平板或遊戲機，導致近距離用眼時間增加，戶外身體活動時間減少，進而提高過重/肥胖的風險。而在外籍配偶家庭中，如果是外籍母親所生的子女，學齡前兒童肥胖風險更高出51%。

北市立聯合醫院研究指出，與中高收入家庭兒童相比，低收入家庭的兒童的肥胖風險較高，而母親為外籍或本國籍相較之下也有同樣的結果。小兒科主治醫師王培瑋分析，台灣的跨國婚姻家庭通常具有較低的社會經濟地位，其中外籍母親的教育程度較低，並且在生活方式與語言適應上面臨挑戰。

王培瑋提醒，兒童健康不僅受到家庭經濟影響，近視與肥胖也可能有相關性，需要更全面的健康管理策略，政府與社會應共同改善兒童健康，關注弱勢團體，加強對低收入戶兒童與近視兒童的健康政策與支持措施，包括擴大健康飲食補助計畫、增加社區運動與戶外活動空間、提高家長與孩童的健康意識、提供更完善的兒童健康篩檢與視力管理，確保每位孩童都能擁有健康的成長環境。

