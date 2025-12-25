吃午餐也能過耶誕 南市營養師的暖心魔法

永華國小耶誕特餐，融入紅、黃、綠耶誕顏色食材。（南市教育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕耶誕節到啦！校園裡除了叮叮噹的耶誕歌聲，連中午打開餐盒的那一刻，都充滿驚喜感。南市學校營養師化身「隱藏版耶誕老公公」，把營養午餐變成一份看得到、聞得到、吃得到的耶誕禮物，讓孩子們在校園裡，也能開心迎接耶誕節。

南市學校營養師趁著過節，動腦筋、下功夫，幫孩子設計「吃得開心也吃得健康」的聖誕限定菜單。今年以「耶誕老公公送禮物」為主題，把紅、黃、綠3種耶誕顏色通通端上桌，讓孩子一邊吃飯、一邊過節，儀式感滿滿。

永華國小學童開心享用耶誕特餐。（南市教育局提供）

各校耶誕餐點也超有戲！白河國小準備清爽的墨西哥莎莎醬，搭配暖呼呼的南瓜胡蘿蔔湯，滿滿蔬果、營養又順口；永華國小推出義大利肉醬麵、烤雞、青花椰菜和濃湯，像極了西式聖誕大餐；善化大同國小不只準備義大利麵、漢堡和濃湯，還加碼枴杖餅乾，讓孩子一拿到就笑開懷，瞬間進入耶誕派對模式。

教育局長鄭新輝表示，營養午餐不只是填飽肚子，更希望成為孩子成長中溫暖的小記憶。南市把「食育」納入第6育，還有「餐前5分鐘」營養小教室，讓孩子先認識食物，再開心吃進肚子裡。

教育局也說，這份耶誕限定午餐，就像學校送給孩子的小小祝福，用健康又美味的一餐，陪孩子快樂過節。未來也會繼續把節慶、營養和幸福感一起端上桌，讓校園天天都像在過節一樣溫暖可愛。

白河國小學童提前享用耶誕特餐。（南市教育局提供）

南市白河國小營養午餐巧思變化成「耶誕特餐」。（南市教育局提供）

營養午餐吃光光，餐桶清空空，耶誕最感動。（南市教育局提供）

