健康 > 心理精神

4個成年人1人有心理困擾 他勇敢改寫「精神病人」標籤

2025/12/25 09:49

南投縣社區心理衛生中心，提供視訊諮商服務。（南投縣衛生局提供）

南投縣社區心理衛生中心，提供視訊諮商服務。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕根據「台灣民眾常見精神疾患盛行率之變遷」研究顯示，國人常見的精神疾患包括憂鬱、焦慮等情緒障礙，以30至45歲族群的盛行率最高，近10年高達25%至27%，相當於每4位成年人中，就有1人正經歷心理困擾，南投縣已建立多元心理健康支持網絡，讓醫療與心理支持隨手可得，呼籲有心理困擾民眾即時尋求諮商協助。

小張（化名）長期面臨情緒不穩與衝動等精神症狀，曾多次進出急性病房。期間，他與家人衝突不斷，情緒低落甚至一度萌生輕生念頭，所幸在醫療團隊支持下，小張逐漸願意敞開心扉，並在治療穩定後，主動向家人爭取入住夜間型康復之家，積極投入社區復健與清潔工作，歷經約7至8年逐步重建生活。

在病友鼓勵與自身照顧母親的經驗中，小張重新找回成就感，進而報名參加長照服務員訓練並取得證照，順利進入草療醫院擔任醫療照服員，至今已穩定任職超過7年。雖然談到家庭仍偶有低落情緒，但小張選擇以正向態度面對人生，並透過工作回饋社會，獲得滿滿能量，他更經常分享自身經驗，鼓勵病友勇敢走出陰霾，展現復元力量。

衛生局指出，在現代社會快速變動與壓力交織的生活中，類似小張這樣有嚴重心理困擾的人早已不再是少數人的經歷，為了降低求助門檻，南投縣已建立多元心理健康支持網絡，包括13個鄉鎮市衛生所、精神醫療巡迴門診與視訊諮商服務。南投縣社區心理衛生中心諮商專線南投區049-2202662、竹山區 049-2631925。

南投縣衛生局舉辦心理諮商研討活動。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局舉辦心理諮商研討活動。（南投縣衛生局提供）

