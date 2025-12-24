彰基年終創新高？總院長陳穆寬親曝：12月31日解答

彰基年終是否能再創新高，備受醫界矚目。（資料照）

彰基年終是否能再創新高，備受醫界矚目。（資料照）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化基督教醫院今（2025）年初年終獎金高達3.3個月創史上新高，發放總額高達10億元。年底之際，明（2026）年的年終獎金，彰基醫護人員引頸期盼，最近彰基大手筆邀請重量級卡司舉辦年終演唱會，讓不少醫護人員驚呼彰基不惜巨資辦活動，年終獎金應該會有好消息。彰基總院長陳穆寬今天（24日）親自指出，他們預計30日會算出結果，12月31日當天公布年終獎金，「不會讓員工失望」。

日前彰基129週年運動會時，董事會宣布「不會讓員工失望」，不少醫護人員樂觀說「希望至少能有3.4個月」；昨晚彰基舉辦首屆年終歲末演唱會，告五人、宇宙人、大支、董事長樂團、鍾綺、Tizzy Bac 等多組重量級音樂人輪番上台演出，豪華卡司讓台下700多名醫護人員跟隨藝人們的歌聲、舞蹈熱情搖擺，全場嗨翻天，有醫護人員直呼，彰基不惜耗費鉅資辦演唱會，對於年終獎金樂觀看待，還有人高喊「彰基加油、總院長加油」。

彰基總院長陳穆寬則強調，年終獎金預計12月31日公布，明年2月9日發放。他會照顧好員工，給他們好的福利，讓辛苦的員工用愛來照顧病人。

彰基總院從總院長陳穆寬2018年上任以來，首年年終獎金就高達2.8個月，並連續4年持平，到了2022年一舉突破3.1個月，刷新126年來最高紀錄；2023年再刷新達到3.2個月，2024年再突破達到3.3個月，屢創新高；彰基體系8900名員工樂翻，直呼彰基高層果然「沒有讓大家失望！」今年農曆春節年終獎金再破紀錄，高達3.3個月再創史上新高。

彰基總院長陳穆寬親曝12月31日公布年終獎金。（彰基提供）

彰基年終演唱會不惜耗資請來眾多大咖藝人。（彰基提供）

彰基醫護對於明年年終獎金高度期盼。（彰基提供）

