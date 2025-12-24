自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

高雄市公費流感疫苗僅剩1萬劑 最後一批打完就沒了

2025/12/24 18:48

高雄市最後一波流感疫苗僅剩約1萬劑，呼籲高風險族群應於年前完成接種，才能安心過年。（記者許麗娟攝）

高雄市最後一波流感疫苗僅剩約1萬劑，呼籲高風險族群應於年前完成接種，才能安心過年。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕年末高雄天氣忽冷忽熱，呼吸道傳染病風險升高，高雄市衛生局今（24）日表示，最後一批公費流感疫苗全市僅剩約1萬劑，符合資格但尚未接種的民眾，特別是長者及幼兒應把握這最後機會盡速接種，以利在年節前獲得足夠保護力。

高雄市衛生局指出，根據疾管署監測資料，第51週（12/14 至 12/20）高雄市類流感門急診就診人次雖較前一週下降 6.12%，但近7日仍新增 2 例流感併發重症病例。今年流感季累計49例重症病例及7例死亡，其中重症病例以 65 歲以上長者占55.1%，具慢性病史者占 89.8%為主，且高達79.6%重症患者未接種本季流感疫苗，顯示疫苗接種對於降低重症風險的重要性。

由於春節假期民眾南來北往，聚餐、旅遊等活動頻繁，將大幅增加呼吸道傳染病的傳播風險，而接種疫苗後約需2週才能產生足夠保護力，衛生局呼籲長者、幼兒及慢性病者等高風險族群，把握最後機會於年前完成接種，降低重症與死亡風險，讓全家安心過好年。

最後一批疫苗數量有限且即將用罄，合約院所均採隨到隨打原則，並僅提供「當診次」預約。相關院所名單及庫存資訊可至衛生局官網「流感疫苗專區」查詢並提前致電院所詢問，衛生局於每日中午 12 時更新資訊。

