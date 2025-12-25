自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》40歲後防「暈碳」 醫授3對策穩糖不再秒犯睏

2025/12/25 15:28

瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文指出，45歲後的暈碳症狀，顯示雌激素開始波動下降，胰島素阻抗上升，處理澱粉能力變差，血糖震盪更劇烈；情境照。（圖取自freepik）

瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文指出，45歲後的暈碳症狀，顯示雌激素開始波動下降，胰島素阻抗上升，處理澱粉能力變差，血糖震盪更劇烈；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近來網路上發燒的「30歲後吃碳水就暈」影片，引發熱議。瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文指出，相較於30歲族群，45歲之後的飯後暈碳症狀，顯示雌激素開始波動下降，導致胰島素阻抗上升，處理澱粉能力變差，血糖震盪更劇烈。想要飯後穩糖，建議除飲食需挑對澱粉、蛋白質優先，進食後15分鐘也應簡單運動，減少胰島素負擔；若真的想睡，切記避免喝咖啡，不如坐著閉目養神10分鐘。

歐瀚文在臉書粉專「歐瀚文醫師 功能醫學」發文指出，如果說30歲的暈碳是身體在亮黃燈，那麼，45歲後的暈碳，就是身體在發出「荷爾蒙與胰島素的雙重警報」。因為，這個階段正面臨以下2大健康夾擊。首先是失去雌激素的保護傘，原本它能幫助我們維持胰島素的敏感度。45歲後，雌激素開始波動下降，胰島素阻抗就會直線上升。這意味著身體處理澱粉的能力，與30歲時相較，真的差很大。

其次，這個年紀通常是家庭、職場壓力最大的時候，長期的壓力會讓血糖更不穩定，壓力荷爾蒙（皮質醇）上升，導致吃完澱粉後，血糖震盪得比年輕人更劇烈，暈碳感當然更嚴重。

歐瀚文進一步說明，當你覺得「怎麼吃一點點飯就想睡」、「精神無法集中」，這不是你懶，而是身體正在適應新的荷爾蒙環境。45歲之後想要「優雅抗暈」，建議可採行以下3對策：

澱粉「挑對搭檔」，蛋白質優先：早餐想吃御飯糰沒關係，但應嚴格執行「蛋白質優先」。先喝一杯無糖豆漿、吃2顆蛋，甚至加一份雞胸肉。讓蛋白質幫你穩住血糖，也守住肌肉。

●飯後「黃金15分鐘」助穩糖：30歲時可能還能坐著不動，但45歲後，飯後請務必站起來。不用激烈運動，只要散步15分鐘。，可幫助肌肉吸收血液中的糖分，減少胰島素的負擔，也是預防腹部脂肪堆積最簡單的方法。

飯後犯睏，閉目10分鐘讓「大腦停機」：如果飯後真的睏倦襲來，與其喝咖啡硬撐，影響晚上睡眠品質，不如順勢閉目養神10-15分鐘。但記得不要躺平，避免胃食道逆流找上門。

歐瀚文叮嚀，45-55歲是女性身體的重整期。「暈碳」是一個訊號，提醒你調整一下進食順序與內容，多給自己一點蛋白質，你會發現精神可能比20歲時還好。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中