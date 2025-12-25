健康網》40歲後防「暈碳」 醫授3對策穩糖不再秒犯睏

瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文指出，45歲後的暈碳症狀，顯示雌激素開始波動下降，胰島素阻抗上升，處理澱粉能力變差，血糖震盪更劇烈；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近來網路上發燒的「30歲後吃碳水就暈」影片，引發熱議。瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文指出，相較於30歲族群，45歲之後的飯後暈碳症狀，顯示雌激素開始波動下降，導致胰島素阻抗上升，處理澱粉能力變差，血糖震盪更劇烈。想要飯後穩糖，建議除飲食需挑對澱粉、蛋白質優先，進食後15分鐘也應簡單運動，減少胰島素負擔；若真的想睡，切記避免喝咖啡，不如坐著閉目養神10分鐘。

歐瀚文在臉書粉專「歐瀚文醫師 功能醫學」發文指出，如果說30歲的暈碳是身體在亮黃燈，那麼，45歲後的暈碳，就是身體在發出「荷爾蒙與胰島素的雙重警報」。因為，這個階段正面臨以下2大健康夾擊。首先是失去雌激素的保護傘，原本它能幫助我們維持胰島素的敏感度。45歲後，雌激素開始波動下降，胰島素阻抗就會直線上升。這意味著身體處理澱粉的能力，與30歲時相較，真的差很大。

其次，這個年紀通常是家庭、職場壓力最大的時候，長期的壓力會讓血糖更不穩定，壓力荷爾蒙（皮質醇）上升，導致吃完澱粉後，血糖震盪得比年輕人更劇烈，暈碳感當然更嚴重。

歐瀚文進一步說明，當你覺得「怎麼吃一點點飯就想睡」、「精神無法集中」，這不是你懶，而是身體正在適應新的荷爾蒙環境。45歲之後想要「優雅抗暈」，建議可採行以下3對策：

●澱粉「挑對搭檔」，蛋白質優先：早餐想吃御飯糰沒關係，但應嚴格執行「蛋白質優先」。先喝一杯無糖豆漿、吃2顆蛋，甚至加一份雞胸肉。讓蛋白質幫你穩住血糖，也守住肌肉。

●飯後「黃金15分鐘」助穩糖：30歲時可能還能坐著不動，但45歲後，飯後請務必站起來。不用激烈運動，只要散步15分鐘。，可幫助肌肉吸收血液中的糖分，減少胰島素的負擔，也是預防腹部脂肪堆積最簡單的方法。

●飯後犯睏，閉目10分鐘讓「大腦停機」：如果飯後真的睏倦襲來，與其喝咖啡硬撐，影響晚上睡眠品質，不如順勢閉目養神10-15分鐘。但記得不要躺平，避免胃食道逆流找上門。

歐瀚文叮嚀，45-55歲是女性身體的重整期。「暈碳」是一個訊號，提醒你調整一下進食順序與內容，多給自己一點蛋白質，你會發現精神可能比20歲時還好。

