健康網》餐後昏沉、血糖亂飆？ 醫建議從「減糖」開始調整

〔健康頻道／綜合報導〕糖分會造成代謝疾病，現代人最不想面對的就是「戒糖」。根據一項研究指出，具有代謝症候群的兒童在維持相同熱量的情況下，在移除飲食中的果糖來源後，他們的空腹血糖、胰島素、肝臟脂肪與血壓均顯著下降。換言之，即使熱量不變，減少糖分仍能明顯改善代謝負擔。

桃園文新診所院長戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文分享，「戒糖」並不是完全不吃糖，而是減少人工添加糖的攝取。所謂添加糖，指的是日常中多數人無法抗拒的手搖飲，或是果汁、甜點、糖果、早餐穀片，以及食品標籤上的高果糖玉米糖漿（HFCS）、蔗糖、果糖糖漿等。

然而，戴曉芙進一步說明，天然水果中的糖分伴隨纖維與植化素，屬於「天然糖」，一般不列入戒糖範圍。

美國加州大學舊金山分校的一項研究（Lustig RH, Obesity 2016）讓43位肥胖、具有代謝症候群的兒童在維持相同熱量的情況下，移除飲食中的果糖來源。短短9天後，他們的空腹血糖、胰島素、肝臟脂肪與血壓均顯著下降。這項研究意味著，即使熱量不變，減少糖分仍能明顯改善代謝負擔。

戴曉芙提及，雖然研究族群是高風險兒童，但對一般成人降低肝臟負擔與胰島素刺激的原理，同樣具有參考價值。

根據臨床經驗，戴曉芙指出，部分人在減糖2週後會出現以下變化：

●餐後不再容易昏沉、血糖波動減少。

●胰島素敏感度提升、飽足感更穩定。

●皮膚出油減少，睡眠與腸胃狀況改善。

根據這項研究的精神，戴曉芙建議一般民眾，不妨採取逐步減糖，先記錄每天含糖飲品的量，接著從「全糖→半糖→無糖」慢慢調整，讓味覺恢復對甜的敏感度，比一開始就完全禁止更容易持續。

戴曉芙總結，「戒糖」這個詞聽起來激烈，但實際上減糖減少的是人工添加糖，而非完全禁糖。2週的嘗試就能讓身體開始調整，肝臟壓力下降、胰島素反應變得更有效率。而真正的關鍵是，讓減糖成為生活習慣，維持代謝健康。

