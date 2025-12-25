自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》超商早餐害你血糖「大怒神」 營養師建議這樣吃

2025/12/25 08:35

不少人喜歡到超商買甜麵包，但營養師曾建銘提醒，這可能會影響血糖。示意圖。（圖取自freepik）

不少人喜歡到超商買甜麵包，但營養師曾建銘提醒，這可能會影響血糖。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕早餐吃錯，一整天真的會亂掉！李氏聯合診所營養師曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」表示，很多人的早餐是：白吐司＋甜奶茶；油餅、蔥抓餅；只喝一杯含糖飲料。這類早餐的共通點只有一個：血糖衝很快 → 掉更快 → 早上一直餓、精神差。

曾建銘表示，一份「撐得到中午」的早餐，關鍵不是熱量而是結構。營養師版早餐公式很簡單：蛋白質 + 複合型碳水 + 纖維。

●蛋白質（先選）：茶葉蛋、無糖豆漿、牛奶、優格。

延緩胃排空，不容易餓

●複合型碳水（注意份量）：地瓜、全麥飯糰、燕麥。

約1個拳頭大小就好，不是吃越多越健康。

●纖維：沙拉、番茄、青菜。

幫助血糖更穩定。

便利商店實際怎麼配？曾建銘推薦：茶葉蛋 + 無糖豆漿 + 小地瓜；飯糰（原型肉） + 沙拉 + 無糖茶；高蛋白優格 + 少量堅果。不是把「看起來健康的都拿」，而是「先蛋白 → 再碳水 → 最後纖維」。

曾建銘補充：不是每個人都一定要「一早大量吃早餐」，但對多數上班族來說：早餐吃對，比吃不吃更重要。吃對，你會發現：比較不暴食、精神比較穩、上午不一直想找東西吃。如果你常覺得「明明有吃早餐還是很累」，很可能是結構或份量錯了。

營養師曾建銘提醒，如果你常覺得「明明有吃早餐還是很累」，很可能是結構或份量錯了。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

營養師曾建銘提醒，如果你常覺得「明明有吃早餐還是很累」，很可能是結構或份量錯了。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中