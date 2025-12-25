健康網》超商早餐害你血糖「大怒神」 營養師建議這樣吃

不少人喜歡到超商買甜麵包，但營養師曾建銘提醒，這可能會影響血糖。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕早餐吃錯，一整天真的會亂掉！李氏聯合診所營養師曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」表示，很多人的早餐是：白吐司＋甜奶茶；油餅、蔥抓餅；只喝一杯含糖飲料。這類早餐的共通點只有一個：血糖衝很快 → 掉更快 → 早上一直餓、精神差。

曾建銘表示，一份「撐得到中午」的早餐，關鍵不是熱量而是結構。營養師版早餐公式很簡單：蛋白質 + 複合型碳水 + 纖維。

●蛋白質（先選）：茶葉蛋、無糖豆漿、牛奶、優格。

延緩胃排空，不容易餓

●複合型碳水（注意份量）：地瓜、全麥飯糰、燕麥。

約1個拳頭大小就好，不是吃越多越健康。

●纖維：沙拉、番茄、青菜。

幫助血糖更穩定。

便利商店實際怎麼配？曾建銘推薦：茶葉蛋 + 無糖豆漿 + 小地瓜；飯糰（原型肉） + 沙拉 + 無糖茶；高蛋白優格 + 少量堅果。不是把「看起來健康的都拿」，而是「先蛋白 → 再碳水 → 最後纖維」。

曾建銘補充：不是每個人都一定要「一早大量吃早餐」，但對多數上班族來說：早餐吃對，比吃不吃更重要。吃對，你會發現：比較不暴食、精神比較穩、上午不一直想找東西吃。如果你常覺得「明明有吃早餐還是很累」，很可能是結構或份量錯了。

營養師曾建銘提醒，如果你常覺得「明明有吃早餐還是很累」，很可能是結構或份量錯了。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

