健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》日本人不胖糖尿病卻盛行？ 研究揭真相 台灣人也中招

2025/12/25 14:29

恆新復健科診所醫師王思恒引述國外研究指出，許多東亞人雖四肢纖細，但內臟脂肪高，阻礙胰島素工作，因此易引發血糖問題；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人可能都覺得「日本人瘦瘦的，一定很健康」。對此，恆新復健科診所醫師王思恒引述國外研究指出，其實日本成人的糖尿病盛行率高達11%，此數據甚至與許多肥胖率高的歐美國家差不多。他指出，這不僅是日本人的問題，也是東亞人種包括台灣人在內，必須面對的殘酷基因真相。並示警由於亞洲人先天胰臟容量小，只要BMI超過23，就有可能導致血糖失控。

為什麼「看起來瘦」卻擋不住高血糖？王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文解釋，這是因為我們的胰臟是「省油小車」，不是「重型卡車」。據跨國研究，東亞人的胰臟 β 細胞（負責分泌胰島素的工廠）功能，先天上只有白種人的50%左右。

王思恒進一步說明，這意味著白人可能要胖到BMI 30（嚴重肥胖），胰臟才會因為過勞而罷工；但亞洲人可能只要BMI超過23（微胖），先天容量較小的胰臟就可能已經撐不住，導致血糖失控。

此外，許多東亞人屬於TOFI （Thin on the Outside, Fat on the Inside），也就是外瘦內肥的「偷肥族」。雖然四肢纖細，但脂肪全堆積在內臟周圍。而內臟脂肪是代謝毒性最強的脂肪，它會不斷釋放發炎物質，直接阻礙胰島素工作。加上缺乏運動而肌肉量不足，造成缺乏儲存血糖的倉庫，吃下去的糖分無處可去，只能留在血液裡作亂。

因此，王思恒強調，亞洲人的腰圍與體重標準，都比白人與黑人來得更嚴格，千萬不要以為看起來「瘦瘦的」就不會糖尿病。由於胰臟先天馬力不足，更須擴建肌肉這個血糖倉庫來幫忙分擔壓力。

王思恒也提醒，若四肢細但肚子大，提醒應開始飲食控制、重量訓練雙管齊下，這是保護脆弱胰臟的唯一解方。

