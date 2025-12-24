9旬爺爺在家治療 不再常跑急診！「在宅急症照護」當家屬後盾

台灣65歲以上人口比例已逾20%，正式進入超高齡社會，照護挑戰受到關注。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣即將進入超高齡社會，照護挑戰受到關注。三軍總醫院今（24）舉辦「在宅急症照護」記者會，由社區護理中心主任黃品瑄率領照護團隊共同出席，分享醫療走入家庭的實際成果。

三總在宅急症團隊近期照護一名95歲廖姓爺爺，成為首位成功結案的個案。廖爺爺因泌尿道感染需要治療，但行動不便、往返醫院困難。照護第1天，醫師與護理師到府訪視，放置靜脈留置針並給予抗生素；第2至第4天，由護理師持續到府評估，醫師則透過遠距診療即時追蹤病況；第5天團隊再次訪視，確認感染明顯改善後順利結案，並與居家護理團隊無縫交班。

95歲廖姓爺爺的女兒稍早也出席記者會，親自分享父親病況與照護心路。她表示，父親雖然年事已高、行動不便，但並非失智，「他7個孩子的名字都記得很清楚，時間觀念也很清楚，只是因為年紀大、身體退化，需要更多照顧。」

她回憶，父親之前因跌倒後臥床，健康狀況逐漸轉弱，期間反覆出現感染問題，常需緊急送醫，「有時候幾乎天天跑急診，真的很累。」長年以來，她一肩扛起照顧責任，從婚後開始陸續照顧婆婆、公公、大姑與母親，母親4年前過世後，便全心投入父親的照護。她坦言，過去也曾被醫師建議轉為安寧照護，但她仍選擇親自照顧父親，「因為爸爸很疼我們，我也要很疼他。」

此次透過三總「在宅急症照護」服務，讓她感受截然不同的醫療支持。她說，醫療團隊到府治療，大幅減輕家屬往返醫院的負擔，也降低父親因住院而產生的不安與風險，「真的省事很多，心裡也安心很多。」她特別感謝醫師與護理團隊的耐心與細心，直言他們就像「白衣天使」，給了家屬極大的力量與希望。

