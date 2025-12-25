健康網》保養不夠誘發異位性皮膚炎？ 研究：「越天然越好」是迷思

專家提醒，容易誘發異位性皮膚炎的，反而是保養乳液中的某些天然植物的特定成分；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕異位性皮膚炎久治不癒，不一定是患者保養不夠努力。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，異位性皮膚炎並非「什麼都容易過敏」，真正的關鍵在於皮膚對特定成分的選擇性反應，尤其是部分植物性分子，可能在不知不覺中反覆刺激免疫系統，才導致症狀遲遲無法改善。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，一篇發表在《Contact Dermatitis》的大型系統性回顧，整理超過40萬人、橫跨40多年的研究資料，重新檢視異位性皮膚炎與接觸性過敏的關係。結果顯示，整體而言，異位性皮膚炎患者並沒有對所有外來物質都較容易過敏，真正與問題高度相關的，是某些特定的植物性分子，而不是一般人認知中的對所有成分都過敏。

他接著說明，讓異位性皮膚炎病患頭痛的地方，往往不在症狀，而是多數人被帶進了「越天然越好」的迷思裡。他從這項研究進一步分析常見的3大迷思：

●迷思1，只要是異位性皮膚炎， 對任何成分皆容易過敏

很多人覺得自己是「全面性過敏體質」，所以對什麼都不敢碰。這篇大型研究很清楚地顯示，整體來看，患有異位性皮膚炎的人，並沒有對所有外來物質都容易產生接觸性致敏。換言之，不是什麼都不能用，而是找到哪些真的不適合。

●迷思2，天然、草本、精油，一定比較溫和

研究顯示，真正與異位性皮膚炎高度相關的，不是金屬類過敏原，而是某些特定結構的植物性分子。這些分子在自然界本就不是「溫柔派」，當皮膚免疫訊號已經處在比較緊繃的狀態，它們很容易被過度放大，甚至變成最後那根壓倒性的稻草。

張家銘解釋，兒童與青少年族群成長期反覆發炎的皮膚，更容易留下長期的免疫記憶，影響未來的敏感方向。主因在於從免疫系統的角度來看，反覆更換產品，本身就是一種干擾。皮膚根本沒有時間安靜下來，免疫細胞只會學到一件事，這個環境很不安全。

●迷思3，撐過去就好，長大自然會改善

反覆發炎的皮膚，不只是表面問題，而是在教免疫系統「誰是敵人」。所以在生活上的照護，張家銘建議保守一點，孩子的保養不求多，只求穩。少一點嘗試，多些一致性。

張家銘提醒，異位性皮膚炎的免疫反應，其實是高度選擇性的。這也解釋了為什麼有人對精油特別敏感，有人卻完全沒事；為什麼有人一停用某個成分，皮膚就慢慢安靜下來。

根據這個研究結果，在日常生活上又應該如何應用？張家銘總結，暫時避開成分複雜、香氣明顯、植物萃取濃度高的產品；選擇成分單純、沒有味道的基礎保濕；給皮膚至少2-4週的穩定期。改變並不是做更多，相反地，不妨拿掉那些皮膚不需要的東西。

