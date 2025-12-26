自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》少了體重卻不健康？醫：減重2事沒做好形同白減

2025/12/26 07:22

不少人希望少吃點來減重，然初日診所兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷提醒，減重時若忽略精準飲食與運動，將失去健康。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少人希望少吃點來減重，然初日診所兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷提醒，減重時若忽略精準飲食與運動，將失去健康。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕體重降了，健康卻沒了？初日診所兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷在臉書粉專「王律婷醫師 ｜兒童生長&親子減重」說明，2026 美國糖尿病學會（ADA）照護標準最新指引提醒：減重不能只看體重計，「兩件事」沒做好等於白減！

王律婷表示，在診間，我們常看到很多正在減重路上奮鬥的糖友們為了瘦下來，採取激烈的「少吃」策略，或者依賴現在很紅的減重筆（瘦瘦筆）。看著體重計數字下降雖然開心，但您有沒有覺得雖然瘦了，卻容易累、掉頭髮、甚至臉色蒼白？

根據《2026 年美國糖尿病學會（ADA）照護標準》，專家們發出了一個重要提醒：減重治療期間，如果不注意「營養監測」與「運動」，您減掉的可能都是珍貴的肌肉與健康！如何瘦得漂亮又健康？王律婷說明。

重點一：吃得少，更要吃得「精」！

新的指引特別強調，正在進行刻意減重（特別是使用藥物輔助）的朋友，非常容易出現「隱性營養不良」。

●蛋白質不能少：熱量赤字會讓身體想燃燒肌肉。為了保住肌肉（瘦體組織），蛋白質攝取一定要足夠！

●微量營養素要顧：吃得少，維生素跟礦物質就容易缺。指引建議要特別監測鐵、鈣、維生素D、B12等是否缺乏。

減重不只是開藥，需要更嚴格監控營養狀態。瘦，是要瘦掉脂肪，不是瘦掉健康。

重點二：運動不只是為了消耗熱量

很多人以為運動只是為了多燃燒幾卡路里，其實最新的觀念更深遠！

●保住您的肌肉：指引特別指出，使用減重藥物或手術治療時，必須搭配肌力訓練。這是維持瘦體組織、避免代謝率下降的關鍵！運動能改善胰島素敏感度、心肺功能和心理健康；即使體重沒有狂掉，運動帶來的代謝好處也是巨大的。

王律婷提醒，真正的減重成功，不是看誰瘦得快，而是看誰瘦得「久」且「健康」。不要讓自己在減重過程中變得虛弱；不要讓自己在變瘦的同時流失了保護身體的肌肉，把脂肪換成健康，把負擔換成活力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中