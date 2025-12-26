健康網》少了體重卻不健康？醫：減重2事沒做好形同白減

不少人希望少吃點來減重，然初日診所兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷提醒，減重時若忽略精準飲食與運動，將失去健康。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕體重降了，健康卻沒了？初日診所兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷在臉書粉專「王律婷醫師 ｜兒童生長&親子減重」說明，2026 美國糖尿病學會（ADA）照護標準最新指引提醒：減重不能只看體重計，「兩件事」沒做好等於白減！

王律婷表示，在診間，我們常看到很多正在減重路上奮鬥的糖友們為了瘦下來，採取激烈的「少吃」策略，或者依賴現在很紅的減重筆（瘦瘦筆）。看著體重計數字下降雖然開心，但您有沒有覺得雖然瘦了，卻容易累、掉頭髮、甚至臉色蒼白？

根據《2026 年美國糖尿病學會（ADA）照護標準》，專家們發出了一個重要提醒：減重治療期間，如果不注意「營養監測」與「運動」，您減掉的可能都是珍貴的肌肉與健康！如何瘦得漂亮又健康？王律婷說明。

重點一：吃得少，更要吃得「精」！

新的指引特別強調，正在進行刻意減重（特別是使用藥物輔助）的朋友，非常容易出現「隱性營養不良」。

●蛋白質不能少：熱量赤字會讓身體想燃燒肌肉。為了保住肌肉（瘦體組織），蛋白質攝取一定要足夠！

●微量營養素要顧：吃得少，維生素跟礦物質就容易缺。指引建議要特別監測鐵、鈣、維生素D、B12等是否缺乏。

減重不只是開藥，需要更嚴格監控營養狀態。瘦，是要瘦掉脂肪，不是瘦掉健康。

重點二：運動不只是為了消耗熱量

很多人以為運動只是為了多燃燒幾卡路里，其實最新的觀念更深遠！

●保住您的肌肉：指引特別指出，使用減重藥物或手術治療時，必須搭配肌力訓練。這是維持瘦體組織、避免代謝率下降的關鍵！運動能改善胰島素敏感度、心肺功能和心理健康；即使體重沒有狂掉，運動帶來的代謝好處也是巨大的。

王律婷提醒，真正的減重成功，不是看誰瘦得快，而是看誰瘦得「久」且「健康」。不要讓自己在減重過程中變得虛弱；不要讓自己在變瘦的同時流失了保護身體的肌肉，把脂肪換成健康，把負擔換成活力。

