健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

8旬翁攝護腺癌骨轉移劇痛難挨 砸500萬接受精準標靶治療擺脫病痛

2025/12/24 15:27

高雄榮總今年成立核子醫學科同位素治療中心，針對攝護腺癌晚期骨轉移的病患，提供PSMA精準放射標靶治療。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕攝護腺癌為男性第3大癌症，又有「男人的長壽病」之稱，今年已傳出美國前總統拜登、英國前首相大衛卡麥隆、藝人余天罹患攝護腺癌，晚期、已轉移到骨頭的病友常伴隨劇烈疼痛，不過現今已能靠「精準放射標靶治療（PSMA）」大幅改善疼痛及延長生命。

80歲的李爺爺頻尿症狀日益嚴重，檢查發現PSA（攝護腺特異抗原）指數異常升高，確診為攝護腺癌並已骨轉移，原本老當益壯的身體，因骨骼疼痛只能臥床、坐輪椅，高雄榮民總醫院後今年成立「核子醫學科同位素治療中心」，李爺爺經醫療團隊評估後，接受了PSMA治療，不僅疼痛獲得緩解，如今也能舒適地坐臥與活動，也減輕家屬的照護壓力。

高雄榮總外科部副部主任林子平指出，攝護腺癌早期症狀不明顯，常被誤認為攝護腺肥大，導致台灣約有3成確診時已是晚期轉移。晚期攝護腺癌的治療常以荷爾蒙治療為主，但平均約3-5年後，癌細胞可能產生抗藥性，演變成「轉移性去勢抗性攝護腺癌」，癌細胞常轉移至骨頭，造成疼痛或病理性骨折。

PSMA精準放射標靶治療與一般放射治療對照，優點是減少周圍組織的損傷，不過，完整治療費用約近500萬元。（高雄榮總提供）

高雄榮總核子醫學科主任諶鴻遠表示，PSMA採用「療診合一」的概念精準打擊敵軍。近9成的攝護腺癌細胞都會表現PSMA抗原，治療第一步是先發出「信號彈」PSMA正子攝影，能精準地將藏在黑暗中的敵軍座標通通「點亮」，確認目標後，再透過威力強大的「放射性同位素」進行火力集中的殲滅，能減少誤傷周邊正常組織，有效緩解骨轉移造成的劇烈疼痛 ，也能讓晚期病友在延長生命的同時，維持良好的生活品質。

諶鴻遠說，PSMA 有助於轉移性去勢抗性攝護腺癌病友的疾病惡化風險降低6成，整體死亡風險也降低近4成，副作用是會造成唾液腺分泌出現口乾情形，完整治療共施打6針，每針費用約80萬元，完整療程費用近500萬元。

PSMA精準放射標靶治療能精準殲滅骨轉移的癌細胞，減少誤傷周邊正常組織。（高雄榮總提供）

高雄榮總外科部長余家政表示，早期發現仍是治療攝護腺癌的關鍵，建議50歲以上男性應定期接受PSA血液篩檢與肛門指診；若有家族史者，更應提早至45歲開始檢查，以利早期診斷與治療。

