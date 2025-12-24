自由電子報
健康 > 杏林動態

新北自閉症潛能中心耶誕星宴趴 星兒迎接耶誕老公公

2025/12/24 15:55

自閉症協進會理事長劉郁純（右）和耶誕老公公一起發送禮物給星兒。（記者翁聿煌攝）

自閉症協進會理事長劉郁純（右）和耶誕老公公一起發送禮物給星兒。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局委託自閉症服務協進會辦理的自閉症潛能發展中心，今（24）日舉辦「耶誕星宴Party」活動，有星兒原本賴在地上翻滾，看見白鬍子又全身通紅的耶誕老公公發送禮物，馬上爬起來接，讓一旁的爸媽又心疼又好笑，教保員也頓時鬆了口氣。

自閉症協進會理事長劉郁純表示，有感於服務的大小星兒需要體驗人與人之間互動的情感連結並感受節慶歡樂，因此協會每年在耶誕節前夕都會辦理Party活動，幫助星兒突破障礙，感受到被接納及關懷，她感謝台銀人壽、顯恩慈善基金會創辦人廖楓等多家企業與善心團體長期支持與鼓勵，這是一個充滿感恩與祝福的耶誕趴。

廖楓表示，每個自閉的孩子都是一顆獨立的星星，只要細心和耐心的培育，有朝一日都會成為獨特的星星。照顧星兒是一條漫長的道路，不只星兒，星兒的父母也需要被支持和鼓勵。

社會局專委徐綺櫻表示，感謝協會承接早療和多個日照中心及小作所，星兒離開學校後還要與社區融合及穩定生活，因此必須民間力量一起協助守候。明年泰山義學活動中心即將改建完成，謝謝協會願意再承接設立小作所，讓星兒有技藝培訓及課程持續培力。

參與表演者除了潛能發展中心的小星兒，還有星悅合唱團詩歌獻唱，烏克麗麗音樂班彈奏表演，自閉症服務協進會總幹事張雅玲表示，星悅合唱團和烏克麗麗音樂班是協會新的服務計畫，希望透過音樂療育幫助星兒集中注意力、培養想像力、穩定情緒，並提供星兒家長交流平台，讓彼此相互扶持，分享經驗，舒壓心靈。

