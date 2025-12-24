限制級
基隆醫院關懷弱勢 健檢送福氣暖暖包
〔記者盧賢秀／基隆報導〕衛生福利部基隆醫院在耶誕節前夕，今（24）天與財團法人人安社會福利慈善事業基金會（基隆平安站）在中船正船入船聯合里民活動中心舉辦「基醫聖誕傳遞愛」活動，為弱勢民眾健康篩檢，並送「福氣暖暖包」，讓弱勢民眾感受到社會的溫暖。
活動檢查項目有量測身高、體重、腰圍、血壓及血糖，並安排醫師王昱凱、李卓穎2人在現場提供健檢民眾健康諮詢，同時，全程參與並完成篩檢者可獲得「福氣暖暖包」1袋。
衛生福利部基隆醫院社會工作室蔡聖華主任表示，基隆醫院每年於聖誕節前，都會特別關懷基隆弱勢民眾，提供健康篩檢、醫師諮詢及愛心物資等，感謝人安基金會基隆平安站一起送愛，今年「福氣暖暖包」包含暖暖包10個、保久乳6瓶、乾糧4包及環保袋1個，希望讓弱勢朋友也能一起感受佳節氣氛。
