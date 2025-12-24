自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

永信「達比黴素注射劑」混玻璃碎片！食藥署要回收2.7萬瓶

2025/12/24 15:04

食藥署公告回收永信藥品工業公司生產、批號為TYI4 T012的達比黴素注射劑。（資料照）

食藥署公告回收永信藥品工業公司生產、批號為TYI4 T012的達比黴素注射劑。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部食藥署昨（23）日發布藥品回收資訊，永信藥品工業公司生產、批號為TYI4 T012的達比黴素注射劑經醫療機構通報，發現有玻璃碎片混入，食藥署已要求業者啟動回收措施，預計收回2.7萬瓶，且因該業者先前也曾出現藥品混入玻璃片情況，食藥署會依據這次調查結果與後續情況，在必要時啟動實地查廠。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說明，食藥署於12月9日接獲醫療機構通報，永信「達比黴素注射劑（衛署藥製字第045704號）」批號「TYI4 T012」疑似有玻璃碎片混入，因此以電子郵件及正式函文請藥品許可證持有商，即永信藥品工業公司，要求評估是否需啟動回收作業。

黃玫甄表示，永信藥品工業公司於12月12日回復，確認案內批號藥品確有異物混入情形，並依規定主動啟動回收作業，而該批藥品效期為3年，截至目前已銷售數量共計2萬7680瓶，食藥署已要求廠商於2026年1月12日前完成回收，並繳交調查報告及預防矯正措施。

此外，黃玫甄說，永信藥品工業公司在2021年也曾因為玻璃碎片混入而啟動回收，但原因是否與本次相同，還有待調查釐清，食藥署會依據這次調查結果及廠商相關預防矯正措施落實情形，必要時啟動實地查廠，並視風險情形加強查核頻率，以確保藥品品質及民眾用藥安全。

黃玫甄提到，目前案內藥品的市場庫存量仍屬充足，且國內尚有7張同健保分類分組之藥品許可證（其中 4 張為同成分、同劑型、同劑量）可供替代使用，經評估，暫無藥品供應短缺之虞。

