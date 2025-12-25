健康網》大餐警示 炸雞、奶油、蛋糕小心

耶誕節大餐通常有炸雞以及蛋糕，每個都是熱量炸彈。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕今（25）日耶誕節時刻，同時放了一天假期；也許你的行事曆，差不多長這樣：公司聚餐一攤、朋友交換禮物一攤、家人聚會再一攤（別忘了，部分公司提早吃尾牙）。雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」要請您先想一個現實問題：這幾攤吃完，你是要回味，還是回診？

第一雷：炸雞

餐桌上最不會缺席的，就是那一桶炸雞。高溫油炸＋反覆用油，讓油脂更容易讓血液變黏、血脂拉高。特別是這幾種人：

請繼續往下閱讀...

• 已經有三酸甘油脂偏高。

• 醫師說過「有點脂肪肝」。

• 腰圍慢慢變粗、體重慢慢上去。

對你們來說，每一塊炸雞都在幫血管「提前折舊」。卓韋儒提出2項建議：

• 整桌炸物選「一種主角」就好，不要什麼都點一輪。

• 吃到覺得有爽感就收手，不用吃到撐到想解開褲頭。

第二雷：奶油白醬、焗烤

西洋料理餐桌上，經常有這幾樣：奶油濃湯、白醬義大利麵、焗烤馬鈴薯。看起來是「一點安慰食物」，實際上是飽和脂肪＋精製澱粉的組合技，對脂肪肝、體脂肪、三酸甘油脂，全部都不友善。卓韋儒提出建議：

• 菜單可以的話，優先選紅醬、清炒，白醬跟焗烤少出場。

• 義大利麵改成大家分食，一人一口有吃到就好，不用掃光一整盤。

第三雷：蛋糕＋含糖飲料

大部分人以為主菜才是兇手，其實最後一道菜也有大問題：草莓鮮奶油蛋糕＋奶茶／可樂／調酒。短時間大量糖分，血糖大幅波動，胰島素被迫加班，久了跟脂肪肝、代謝症候群、第二型糖尿病全都有關。卓韋儒建議：

• 蛋糕走「共享制」：一塊大家分著吃就好

• 喝的以無糖茶、氣泡水為主，含糖飲料當「一小杯試口味」

聚餐前可以先做什麼？卓韋儒建議：

進場順序調一下

• 一上桌先救自己：沙拉、生菜、菇類、燙青菜先夾

• 有湯就選清湯、蔬菜湯，先喝幾口再輪到炸雞、披薩

幫自己畫一條「聖誕底線」

• 聚餐前先想好：今天「哪一樣」是你一定要吃到的主角

• 其他配角就少一點，從「每樣都要」改成「有幾樣嘗味道就好」

你如果本來就有脂肪肝、三高、糖尿病史

• 這種高脂高糖大餐，頻率真的要控管

• 至少先跟自己說好：今年聖誕不再全開無雙模式

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法