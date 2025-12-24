自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》天冷狂吃薑母鴨、羊肉爐 營養師點名「6大族群」進補要當心

2025/12/24 18:06

營養師高敏敏指出，薑母鴨、羊肉爐看似補身，其實也可能補進過多熱量與鈉。提醒避免喝湯、多吃原型食材，並搭配蔬菜，不只增加飽足感，也能減少身體負擔。（資料照）

營養師高敏敏指出，薑母鴨、羊肉爐看似補身，其實也可能補進過多熱量與鈉。提醒避免喝湯、多吃原型食材，並搭配蔬菜，不只增加飽足感，也能減少身體負擔。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕冬天一變冷，很多人都會想吃點熱騰騰的藥膳補湯暖暖身。營養師高敏敏指出，薑母鴨、羊肉爐等看似補身，其實也可能補進過多熱量與鈉，特別提醒痛風、易嘴破或皮膚濕疹、高血壓、自體免疫疾病、糖尿病、腎臟病等患者，尤須注意避免喝湯、多吃原型食材，並搭配蔬菜，不只能增加飽足感 也能減少鈉與油脂的累積，以免進補不成反傷身。

高敏敏於臉書專頁指出，衛福部建議一天鈉攝取量上限為2400mg，以每650ml （約兩碗湯）計算，薑母鴨熱量900kcal、鈉含量2700mg；羊肉爐熱量700kcal、鈉含量2400mg，顯示吃一鍋薑母鴨或羊肉爐，熱量、鈉含量立刻爆表。

至於常見搭配食材中，高敏敏提及，3塊去皮鴨肉熱量140-190kcal、3塊帶皮羊肉熱量220-280kcal、麻油麵線1碗390kcal、白飯1碗240kcal、腐乳醬1匙40kcal、豆瓣醬1匙31kcal、茼蒿100g約24kcal、炸豆皮100g為388kcal。建議除應少喝湯，也應多吃蔬菜，才不會攝取過多熱量。

此外，高敏敏特別提醒以下6大族群，進補須注意，以免，導致尿酸、血糖、血壓飆升等狀況，造成身體負擔：

痛風患者：補湯中的嘌呤含量偏高，喝太多容易讓尿酸大幅上升，進補後隔天就可能關節腫痛。建議以固形食材為主，杜絕狂喝湯的習慣。

易嘴破、皮膚濕疹患者：辛溫補湯屬於較刺激性食物，可能加重口腔破洞或皮膚紅腫發炎，若近期正處於發炎期，進補應特別節制。

高血壓患者：補湯常以中藥材和鹽巴調味，鈉含量往往遠高於一般湯品，喝太多容易造成血壓突然升高，建議淺嚐即可。

自體免疫疾病患者：辛溫食材性較強，可能刺激免疫系統而導致反應變劇烈。若易出現症狀波動，適合清淡補法或與醫師討論再進補。

糖尿病患者：部分補湯湯底油脂高，搭配薑、枸杞、米血等配料，可能使血糖升高更快。建議以蔬菜與瘦肉為主，並掌握攝取份量。

腎臟病友：補湯的鈉和鉀含量都可能偏高，會增加腎臟代謝與調節負擔，攝取過量可能造成水腫與血壓波動，務必特別留意喝湯的量。

高敏敏提醒，冬天進補助暖身，也要吃得剛剛好；學會聰明吃，身體才能補得舒服又安心，度冬更有元氣。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

