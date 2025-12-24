自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》腎友防冬天皮膚乾癢 醫：換掉香精色素化工肥皂可舒緩

2025/12/24 20:15

專家指出，冬天天氣變冷，腎友可能容易皮膚乾癢，不妨使用橄欖油皂深層清潔，換掉化工肥皂，有助舒緩不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家指出，冬天天氣變冷，腎友可能容易皮膚乾癢，不妨使用橄欖油皂深層清潔，換掉化工肥皂，有助舒緩不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著天氣變冷，腎臟病患者因為尿毒加上多重慢性病，尿毒素經由皮膚毛囊汗腺會破壞皮膚的完整與健康。洪永祥診所院長洪永祥指出，患者的皮膚容易變得極度乾癢不適、尿毒痘、尿毒霜等，嚴重影響晚上的睡眠品質。他建議從2步驟解除冬天惱人的肌膚噩夢。

洪永祥於臉書專頁「洪永祥診所」發文分享，尿毒素會破壞腎臟病患的皮膚健康，他建議，病患在日常生活裡可以藉由「2大護膚神器」，著手改善尿毒痘、極度乾癢。不妨落實2步驟，以解除冬天的肌膚不適感：

●使用橄欖油皂深層清潔

腎臟病患者可以使用橄欖油皂深層清潔，不妨將把家中任何含有香精色素的化工肥皂換掉，改用含有100%天然橄欖油成分的橄欖油皂。

由於橄欖油性質溫和且親膚性佳，不會有洗完乾癢狀況，利用橄欖油脂溶性它能深層清潔油性髒汙，但不會帶走過多的保護皮膚的油脂。

●善用腎友專用乳液

腎臟病患者洗完澡擦乾身體後，單單使保一般保濕乳液可能效果有限，務必使用腎臟病患者專用乳液，其成分像是表皮生長因子、神經硒胺、天然植物固醇等天然成分，深入皮膚，更符合腎友複雜膚況的需求。

洪永祥總結，橄欖油溫和洗，專用乳液勤勞擦，這2點就是腎臟病患者冬天的護膚神器。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中