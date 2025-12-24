健康網》腎友防冬天皮膚乾癢 醫：換掉香精色素化工肥皂可舒緩

專家指出，冬天天氣變冷，腎友可能容易皮膚乾癢，不妨使用橄欖油皂深層清潔，換掉化工肥皂，有助舒緩不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著天氣變冷，腎臟病患者因為尿毒加上多重慢性病，尿毒素經由皮膚毛囊汗腺會破壞皮膚的完整與健康。洪永祥診所院長洪永祥指出，患者的皮膚容易變得極度乾癢不適、尿毒痘、尿毒霜等，嚴重影響晚上的睡眠品質。他建議從2步驟解除冬天惱人的肌膚噩夢。

洪永祥於臉書專頁「洪永祥診所」發文分享，尿毒素會破壞腎臟病患的皮膚健康，他建議，病患在日常生活裡可以藉由「2大護膚神器」，著手改善尿毒痘、極度乾癢。不妨落實2步驟，以解除冬天的肌膚不適感：

●使用橄欖油皂深層清潔

腎臟病患者可以使用橄欖油皂深層清潔，不妨將把家中任何含有香精色素的化工肥皂換掉，改用含有100%天然橄欖油成分的橄欖油皂。

由於橄欖油性質溫和且親膚性佳，不會有洗完乾癢狀況，利用橄欖油脂溶性它能深層清潔油性髒汙，但不會帶走過多的保護皮膚的油脂。

●善用腎友專用乳液

腎臟病患者洗完澡擦乾身體後，單單使保一般保濕乳液可能效果有限，務必使用腎臟病患者專用乳液，其成分像是表皮生長因子、神經硒胺、天然植物固醇等天然成分，深入皮膚，更符合腎友複雜膚況的需求。

洪永祥總結，橄欖油溫和洗，專用乳液勤勞擦，這2點就是腎臟病患者冬天的護膚神器。

