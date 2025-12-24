自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

只要台灣半價！禮來「瘦瘦針」印度月費4600元 諾和諾德殺價應戰

2025/12/24 14:45

禮來藥廠（Eli Lilly）的減重神藥Mounjaro（猛健樂）在印度市場採取激進定價策略，試圖搶佔市佔率。（路透資料照）

禮來藥廠（Eli Lilly）的減重神藥Mounjaro（猛健樂）在印度市場採取激進定價策略，試圖搶佔市佔率。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球兩大製藥巨頭禮來（Eli Lilly）與諾和諾德（Novo Nordisk）正全力鞏固印度蓬勃發展的減重藥市場，雙方不僅祭出價格「割喉戰」，更面臨明年3月專利到期後，廉價印度學名藥大舉入侵的迫切威脅。值得注意的是，這場競爭已讓印度的藥價極具吸引力，禮來熱門藥物「猛健樂」（Mounjaro）在當地採取激進定價，一支2.5毫克劑量（一個月份用量）的費用僅約新台幣4600元，幾乎只有台灣市價的一半。

據《路透》報導，印度預計在2050年成為全球超重人口第二多的國家，減重藥市場規模預估兩年內將突破10億美元（約新台幣315億元）。為了搶佔先機，禮來的Mounjaro於今年3月率先登陸印度，憑藉著宣稱更佳的減重效果與先發優勢，銷售迅速翻倍。價格方面，Mounjaro的2.5毫克劑量，單月療程費用約為1萬3125盧比（約新台幣4631元）。

禮來月費4600元 諾和諾德殺至3800元

面對禮來的強勢進逼，丹麥藥廠諾和諾德也不甘示弱，採取激進的降價策略。該公司11月宣布將其主力減重藥Wegovy（週纖達）在印度的價格大砍37%，最低劑量（0.25毫克）的月費降至1萬850盧比（約新台幣3828元）。此外，諾和諾德也推出了著名的糖尿病藥物Ozempic（胰妥讚），月費更低至8800盧比（約新台幣3105元），該藥常被標示外使用於減重。

專利明年到期 學名藥恐再便宜6成

然而，真正的價格破壞者即將登場。包括瑞迪博士實驗室（Dr Reddy's）、西普拉（Cipla）等超過20家印度本土藥廠，正準備在2026年3月諾和諾德關鍵成分「司美格魯肽」（semaglutide）專利到期後，推出廉價版學名藥。分析師預估，這些學名藥的價格將比原廠藥便宜約60%，這意味著未來在印度取得「瘦瘦針」的成本可能將低至原廠的4成。

為了應對即將到來的衝擊，諾和諾德印度總經理什羅特里亞（Vikrant Shrotriya）表示，公司將專注於品牌信任度而非單純的價格戰。禮來則透過與印度當地藥廠Cipla合作，將銷售網絡延伸至小城鎮，試圖擴大市場滲透率。

