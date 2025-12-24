自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

不僅增強心臟功能！研究顯示規律運動 可調節心臟神經網路

2025/12/24 14:42

研究表明，規律的體能訓練不僅能增強心臟功能，還能改變調節心臟功能的神經網路。（擷自freepik）

研究表明，規律的體能訓練不僅能增強心臟功能，還能改變調節心臟功能的神經網路。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國與巴西合作進行的1項研究表明，規律的體能訓練不僅能增強心臟功能，還能改變調節心臟功能的神經網路。此研究發表在《自主神經科學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，此研究由英國布里斯托大學研究團隊領導，其他參與團隊來自英國倫敦大學學院 、巴西聖保羅大學（USP）、和聖保羅聯邦大學 （UNIFESP） 。研究團隊採用先進三維定量成像方法，比較經過10週訓練的大鼠與未進行訓練的大鼠的差異。

結果顯示，與未訓練的大鼠相比，經過10週訓練的大鼠右側心血管神經叢中的神經元數量約為左側的4倍。同時左側神經元的體積幾乎增加1倍，而右側神經元的體積略有縮小。

該研究主要作者、布里斯託大學獸醫解剖學博士科皮（Augusto Coppi）表示，此發現揭示了人體「自動駕駛」（autopilot）系統中先前不為人知的左右模式，該系統有助於心臟正常運作。

科皮說「這些神經叢就像心臟的調光器（dimmer switch）。研究已證明，規律適度的運動可以重塑這種左右側切換模式，這或許可以解釋為什麼某些療法在1側比另1側更有效，且在未來有助於醫生更精準地進行治療。」

透過揭示心臟神經控制系統2側的差異，此研究可能有助於改善心律不整、胸痛、心絞痛等疾病的治療。

研究團隊補充，目前這項研究尚處於早期階段，且受試者為大鼠，因此還需要開展臨床研究。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中