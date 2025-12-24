不僅增強心臟功能！研究顯示規律運動 可調節心臟神經網路

研究表明，規律的體能訓練不僅能增強心臟功能，還能改變調節心臟功能的神經網路。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國與巴西合作進行的1項研究表明，規律的體能訓練不僅能增強心臟功能，還能改變調節心臟功能的神經網路。此研究發表在《自主神經科學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，此研究由英國布里斯托大學研究團隊領導，其他參與團隊來自英國倫敦大學學院 、巴西聖保羅大學（USP）、和聖保羅聯邦大學 （UNIFESP） 。研究團隊採用先進三維定量成像方法，比較經過10週訓練的大鼠與未進行訓練的大鼠的差異。

請繼續往下閱讀...

結果顯示，與未訓練的大鼠相比，經過10週訓練的大鼠右側心血管神經叢中的神經元數量約為左側的4倍。同時左側神經元的體積幾乎增加1倍，而右側神經元的體積略有縮小。

該研究主要作者、布里斯託大學獸醫解剖學博士科皮（Augusto Coppi）表示，此發現揭示了人體「自動駕駛」（autopilot）系統中先前不為人知的左右模式，該系統有助於心臟正常運作。

科皮說「這些神經叢就像心臟的調光器（dimmer switch）。研究已證明，規律適度的運動可以重塑這種左右側切換模式，這或許可以解釋為什麼某些療法在1側比另1側更有效，且在未來有助於醫生更精準地進行治療。」

透過揭示心臟神經控制系統2側的差異，此研究可能有助於改善心律不整、胸痛、心絞痛等疾病的治療。

研究團隊補充，目前這項研究尚處於早期階段，且受試者為大鼠，因此還需要開展臨床研究。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法