竹市敬老卡、愛心卡明年起開放農會藥局代買。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府今宣布敬老卡及愛心卡開放使用於農會及藥局代買，市長高虹安表示，即日起（24）開放4類對象申請代買資格，並自明年1月1日起讓家屬持敬老卡或愛心卡，協助行動不便長輩與身障者在農會及藥局代買，讓政策美意更貼近市民需求、幸福更加有感。

市府表示，目前敬老卡持卡人數已達6萬4,170人，佔竹市65歲以上老年人口的87%，今年累計服務突破232萬人次，使用點數率也從112年的8%，顯著提升至今年突破40%。

長輩常反映雖然持有敬老卡，卻因身體狀況不佳或行動不便，無法親自外出使用相關福利。為此市府自明年1月1日起開放4類行動不便對象申請代買，包含接受住宿式機構服務者、領有身心障礙證明且註記「必要陪伴者優惠措施（國內大眾運輸工具）」、有近2年長期照顧管理中心提供之失能評估結果通知書（2級至8級）者、領有醫院或診所開立之診斷證明並由受託人切結者。即日起家屬就可以到區公所申請代買資格，並自明年1月1日起開始使用。

高虹安指出，市府明年將推出「愛老津貼」，針對截至申請日當日已連續設籍竹市滿10年以上，未領安老津貼且符合排富條件的65歲以上長輩，加發1萬元津貼。

社會處說明，民眾申請使用敬老卡及愛心卡在農會與藥局代買，可以依著下列3步驟，第一步驟，受託人可準備敬老卡或愛心卡、身分證明文件及行動不便證明文件至區公所申請代買；第二步驟，區公所審核符合資格者，當下即會在敬老卡與愛心卡黏貼代買貼紙；第三步驟，自明年1月1日起，長輩或身心障礙者就可以委託他人，持有代買貼紙的敬老卡或愛心卡，幫行動不便的長輩與身障朋友到農會及藥局消費。

社會處提醒，若卡片未遺失或損壞，僅需辦理一次就可以終身使用，家屬即日起就可以協助行動不便長輩與身障朋友至區公所申請代買資格。

